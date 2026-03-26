Блитва: что это за блюдо, которое в Хорватии местные и туристы едят килограммами

Помимо Хорватии это блюдо также любят в Словении, Черногории и других балканских странах.

Блитва – одна из кулинарных визитных карточек Хорватии. Это растение, известное также как мангольд или листовая свекла, является родственником обычной свеклы, но в пищу употребляются именно листья, поскольку крупного корнеплода у мангольда нет.

Как пишет польское издание Pysznosci, в хорватской кухне это растение широко используется, поскольку его добавление в блюдо способно создать насыщенный и в то же время легкий вкус, характерный для средиземноморской кухни.

Стоит отметить, что "блитва" – это не только само растение, но и классическое хорватское блюдо с его добавлением. Блюдо сочетает в себе несколько базовых продуктов – картофель, чеснок, оливковое масло и листья блитвы (мангольда). Такое блюдо часто ассоциируется с летним отдыхом в южной Европе, ведь его вкус "переносит" на хорватское побережье даже в холодные месяцы. В то же время оно остается типичным примером простой крестьянской кухни, которая поколениями сохраняет популярность в регионе.

Издание отмечает, что важную роль в приготовлении играет правильная обработка ингредиентов. В частности, картофель варят дольше других компонентов, тогда как листья мангольда добавляют в конце, чтобы сохранить его текстуру и цвет. Особое внимание уделяют качеству оливкового масла и количеству чеснока – именно эти составляющие формируют характерный аромат блюда.

Помимо вкусовых качеств, мангольд отличается и пользой для здоровья. Он богат железом и калием и в то же время является низкокалорийным продуктом, что делает блюдо подходящим для легкого рациона.

Традиционно блитву подают в качестве гарнира к рыбе, морепродуктам или мясу, однако она также может выступать самостоятельным вегетарианским блюдом. Особенно хорошо она сочетается со свежим хлебом, которым можно собрать остатки ароматного чесночного масла.

К сожалению, в нашей стране выращиванием мангольда почти никто не занимается, поэтому и приобрести его не так уж просто. Однако, если удастся купить семена, можно посадить этот овощ на собственном огороде или просто на балконе. Выращивать его на самом деле не сложнее, чем любые другие овощи.

Другие публикации на кулинарную тематику

Как сообщает УНИАН, в популярных курортных местах растет спрос на веганские или растительные блюда. Новая Зеландия оказалась мировым лидером по количеству заведений, специализирующихся на веганской кухне.

Также мы рассказывали, где в мире искать лучшие пиццерии.

