Путешествие в Венецию: как бюджетно съездить в самый роскошный город Италии

Итальянскую Венецию нередко называют мировой столицей туризма. И совсем не зря, ведь ежегодно сюда приезжают около 30 миллионов туристов – влюбленные пары, одинокие путешественники в поисках романтических приключений, ценители архитектуры и искусства, любители массовых гуляний, шумные экскурсионные группы и многие другие.

Особенно туристы любят посещать знаменитый Венецианский карнавал – одно из самых ярких костюмированных действ в мире. В этом году он выпадает на 16 февраля – 5 марта, а потому попасть на Венецианский карнавал 2019 будет уже не так дешево и легко (хотя при большом желании на первые выходные марта еще можно найти места в отелях от 900 гривен за ночь на одного). И тем не менее, ничто не мешает вам заглянуть туда на денек из другого города Италии, начать планировать поездку на следующий год или же отправиться в Венецию не под конкретное событие. Ведь она того стоит!

Что обязательно нужно посмотреть в Венеции

Начнем с самого интересного: что стоит обязательно увидеть в Венеции и какие места посетить.

Первое «чудо» Венеции, которые вы увидите, войдя в город - это Гранд-канал, который начинается прямо у железнодорожного вокзала Венеции и пересекает весь город. На его берегах находится масса потрясающе красивых зданий и палаццо, например, Ка-д'Оро и Барбариго, а также собор Санта-Мария делла Салюте. Последний заслуживает особого внимания, ведь снаружи он невероятно красив и является чудесным воплощением архитектуры барокко, а внутри него можно увидеть множество прекрасных мозаик, икон, статуй и, конечно же, картин кисти знаменитых мастеров - Тинторетто, Тициана и Джордано.

Кстати говоря, самый лучший способ полюбоваться видами города с воды - прокатиться на речном трамвайчике, или вапоретто. Это удовольствие не из дешевых, но того стоит: одна поездка на вапоретто обойдется в 7,5 евро. Лучше всего сразу купить проездной на 12, 24, 36, 48 или 72 часа (18 евро, 20 евро, 25 евро, 30 евро и 35 евро соответственно).

На вапоретто также можно попасть на острова Мурано и Бурано. Чтобы понять, какой маршрут для этого вам нужен, следует посмотреть на схемы, которые висят возле касс.

На Мурано обязательно стоит сходить на экскурсию и посмотреть, как местные умельцы выдувают стекло. Это зрелище действительно потрясающее. А на Бурано стоит поехать, чтобы полюбоваться яркими разноцветными домиками.

Но вернемся к самой Венеции. Конечно же, основной туристической меккой является ее главная площадь – площадь Сан Марко, на которой расположен одноименный собор. Его величие просто поражает. Когда смотришь на него впервые, то не можешь понять, как такое мог создать человек. Величественная византийская архитектура, ажурные порталы и колонны, изящные купола – собор впечатляет своей монументальностью и изяществом одновременно.

Внутри собор не менее интересен, ведь там хранятся многие предметы искусства, привезенные в Венецию еще во времена крестовых походов. Особый интерес представляет золотой алтарь, состоящий из 80 икон, украшенных золотом и драгоценными камнями.

Тут же на площади расположен и Дворец Дожей с его богато выписанными фресками. Этот великий памятник итальянской готики долгие годы служил резиденцией Венецианского правительства, а сейчас там проводят различные выставки для туристов с огромным количеством шедевров живописи.

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Также, гуляя по узким извилистым улочкам Венеции пешком, на своем пути вы то и дело будете встречать мосты, которых в Венеции в общей сложности более 400.

Визитной карточкой Венеции является мост Риальто, сооруженный в виде арки. Кстати, сразу за мостом расположен шумный и самый известный в Венеции рынок Риальто, который считается неформальной достопримечательностью города, ведь именно здесь можно в полной мере ощутить местный колорит.

Еще одним мостом must see является «Мост вздохов» - один из немногих закрытых мостов в Венеции. При этом вздыхали на мосту не влюбленные, как можно было бы подумать, а заключенные, которых вели в тюрьму по этому мосту из Дворца дожей.

Ну и самое, пожалуй, главное, что должен сделать турист в Венеции – это заблудиться в ее многочисленных узких улочках и провести целый день, рассматривая старинные дома, каждое окно в которых украшено цветами, бесчисленные церквушки, соборы и ажурные мосты.

Как добраться из Киева в Венецию

Быстрее и проще всего добраться из Киева в Венецию прямым рейсом авиакомпании МАУ. Если покупать билет заблаговременно, можно взять его по цене от 2 до 3 тысяч гривен, хотя в зависимости от дат цена может подниматься и до 7 тысяч гривен в одну сторону в эконом классе. В пути придется провести чуть менее трех часов. Аэропорт им. Марко Поло, принимающий рейсы в Венецию, находится примерно в 8 километрах от города, куда можно добраться на специальном шаттле ATVO Fly Bus, городском автобусе №5, кораблике вапоретто, такси или водном такси. Билет на автобус или шаттл обойдется примерно в 8 евро в одну сторону, 15 евро – туда-обратно, стоимость проезда водным транспортом – от 15 евро.

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С учетом того, что при большом желании (и везении) билет на прямой рейс можно купить довольно дешево, заморачиваться с еще более дешевыми пересадочными рейсами не стоит. Тем более, если летите ненадолго, ведь полеты с пересадками, как правило, сильно утомляют.

Но если все же есть такое желание, можно сначала долететь из Киева до Варшавы рейсом Ryanair за 900 гривен, а затем из Варшавы в Венецию за 800 грн. Еще примерно в 300 гривен вам обойдется билет на автобус из аэропорта Тревизо от города (этот аэропорт находится в 20 километрах от Венеции и принимает бюджетные авиалинии). Таким образом, в общей сумме выйдут те же 2 тысячи гривен. Однако если на ваши даты нет дешевых билетов на прямой рейс, можно воспользоваться этим маршрутом.

Где жить в Венеции

Разумеется, когда едешь в Венецию, хочется жить в роскошном отеле, как в фильме «Турист» с неподражаемыми Анджелиной Джоли и Джонни Деппом в главных ролях. Чтобы повсюду лежали красные ковры, сияла позолота, а дворецкий доставлял бы роскошный завтрак прямо в номер. Однако давайте вернемся на землю, ведь номер в пятизвездочном отеле стоит в среднем 6-7 тысяч гривен за ночь.

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Поэтому мы рассмотрим более дешевые варианты. Так, номер в 3-звездочном отеле в километре от центра города обойдется примерно в 1-1,5 тысячи гривен за ночь, а место в хостеле можно забронировать за 500-600 гривен за ночь. Если и этот вариант покажется вам дорогим, тогда можно забронировать место в кэмпинге неподалеку от города. Койко-место в палатке обойдется вам в 250-300 гривен, а до Венеции вы легко сможете за добраться на автобусе за 5-10 минут.

Что попробовать из еды в Венеции

Первое, что обязательно стоит попробовать в Венеции - это блюда из морепродуктов. Большой популярностью здесь пользуется молече – блюдо из маленьких зажаренных крабов, которое можно сочетать с различными соусами.

Говорить о пицце и пасте долго не будем, всем и так понятно, что в Италии их попробовать нужно обязательно. Скажем только, что особого внимания заслуживает пицца «4 сыра», ведь нигде ее не приготовят так вкусно и качественно, как в Италии.

«Изюминкой» венецианской кухни считается печень по-венециански. Свой тонкий вкус это блюдо приобретает благодаря долгому томлению с репчатым луком. Печень также заливают белым вином и ждут пока оно выпарится, что делает вкус блюда особенно нежным. Подают это все с сыром и сливками.

На десерт обязательно стоит взять тирамису. Если вы не пробовали тирамису в Италии, считайте, что вы вообще его не пробовали, ведь негде в мире его больше не делают таким нежным и воздушным, как здесь. К тому же именно Венеция считается родиной этого знаменитого десерта. Он буквально тает во рту, ведь готовится из нежнейшего маскарпоне. Кроме того, в Италии, в отличие от других стран, его не выпекают в духовке (и, упаси господь, не используют готовое печенье), а просто остужают в холодильнике.

Ну и, конечно же, каждый уважающий себя турист просто обязан попробовать итальянское «джелатто». В Венеции вы найдете огромнейший выбор этого чудесного итальянского мороженного: карамельное, шоколадное, мятное, со вкусом маскарпоне, арбуза или дыни. От выбора просто разбегаются глаза. Если вы не знаете, что выбрать – берите «джелатто фисташио», как его называют итальянцы. Гарантируем, вы не пожалеете.

И небольшой лайфхак. Как и в любом популярном туристическом городе, в центре Венеции цены рассчитаны в первую очередь на приезжих, хотя далеко не всегда здесь самая вкусная кухня. А вот в ресторанчиках, расположенных чуть подальше от центра, цены вполне демократичные, и хороший обед на одного человека здесь обойдется вам примерно в 300-400 гривен. При этом большинство таких заведений выставляют таблички с ценами на улицу, так что вы с легкостью можете принять решение, стоит или вам заходить. Дополнительный бонус – отправляясь бродить по улочкам в направлении от туристического центра города, можно напороться на множество удивительных локаций, о которых вам не расскажут в путеводителях.

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Как видим, в роскошную Венецию можно съездить весьма бюджетно. Нужно только подумать о билетах на самолет хотя бы за месяц до поездки и заранее забронировать отель. Ну а хорошо продуманный заранее маршрут сделает ваше путешествие в город романтиков комфортным и поистине незабываемым.

Ольга Броскова