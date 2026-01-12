Недооцененную балканскую столицу признали лучшим бюджетным вариантом для сити-брейка 2026

На фоне прогнозов о росте стоимости путешествий в 2026 году, столицу Боснии и Герцеговины Сараево признали лучшим направлением для сити-брейка (или же городского отдыха на несколько дней).
К такому мнению пришли журналисты издания о путешествиях и развлечениях Time Out, проанализировав цены на жилье, питание и прочие туристические услуги в городах по всей Европе.
Почему Сараево лучший город Европы для сити-брейка в 2026 году
Согласно оценкам авторов исследования, бокал пива или вина в Сараево стоит в среднем всего в 2,30 евро, а жилье на одну ночь на Airbnb в городе можно найти в среднем за 40 евро.
Расположенная на фоне пышных Динарских Альп и разделенная рекой Миляцка, столица Боснии и Герцеговины предлагает туристам незабываемый аутентичный отдых.
Налюбовавшись природой, можно отправиться на крытый продовольственный рынок Gradska tržnica Markale и насладитесь там буреком (слоеным традиционным несладким пирожком), а затем заказать пару кружек пива или вина (и то, и другое здесь стоит всего от 2 евро). Тем временем, в Caffe Divan можно выпить настоящий боснийский кофе.
При этом эксперты подчеркивают, что в Сараево не просто низкие цены на еду, напитки и осмотр достопримечательностей, но и, в отличие от многих других популярных мест, там у туристов не требуют деньги на каждом шагу.
В свою очередь редактор путеводителей Time Out Элла Дойл рекомендует посетить город в августе, когда он наиболее солнечный. Также в этом время там проводится Сараевский кинофестиваль – один из лучших в своем роде в Юго-Восточной Европе.
Пять лучших городов Европы для бюджетного отдыха в 2026 году
Помимо Сараево, авторы Time Out выделили еще четыре города, где можно интересно и бюджетно провести несколько дней.
Полностью топ-5 выглядит так:
- Сараево, Босния и Герцеговина.
- Тирана, Албания.
- Халл, Великобритания.
- Мишкольц, Венгрия.
- Загреб, Хорватия.
Другие идеи для бюджетного отдыха в 2026 году
Как сообщал УНИАН, ранее Сараево также возглавил рейтинг лучших европейских городов для сити-брейка в 2026 году от The Independent. Однако далее места распределились совсем иначе.
Тем временем, эксперты туристического издания Which? Travel назвали лучшие бюджетные направления Европы, где можно погреться в феврале этого года.
