Недооцененную балканскую столицу признали лучшим бюджетным вариантом для сити-брейка 2026

На фоне прогнозов о росте стоимости путешествий в 2026 году, столицу Боснии и Герцеговины Сараево признали лучшим направлением для сити-брейка (или же городского отдыха на несколько дней).

К такому мнению пришли журналисты издания о путешествиях и развлечениях Time Out, проанализировав цены на жилье, питание и прочие туристические услуги в городах по всей Европе.

Почему Сараево лучший город Европы для сити-брейка в 2026 году

Согласно оценкам авторов исследования, бокал пива или вина в Сараево стоит в среднем всего в 2,30 евро, а жилье на одну ночь на Airbnb в городе можно найти в среднем за 40 евро.

Расположенная на фоне пышных Динарских Альп и разделенная рекой Миляцка, столица Боснии и Герцеговины предлагает туристам незабываемый аутентичный отдых.

Налюбовавшись природой, можно отправиться на крытый продовольственный рынок Gradska tržnica Markale и насладитесь там буреком (слоеным традиционным несладким пирожком), а затем заказать пару кружек пива или вина (и то, и другое здесь стоит всего от 2 евро). Тем временем, в Caffe Divan можно выпить настоящий боснийский кофе.

При этом эксперты подчеркивают, что в Сараево не просто низкие цены на еду, напитки и осмотр достопримечательностей, но и, в отличие от многих других популярных мест, там у туристов не требуют деньги на каждом шагу.

В свою очередь редактор путеводителей Time Out Элла Дойл рекомендует посетить город в августе, когда он наиболее солнечный. Также в этом время там проводится Сараевский кинофестиваль – один из лучших в своем роде в Юго-Восточной Европе.

Пять лучших городов Европы для бюджетного отдыха в 2026 году

Помимо Сараево, авторы Time Out выделили еще четыре города, где можно интересно и бюджетно провести несколько дней.

Полностью топ-5 выглядит так:

Сараево, Босния и Герцеговина. Тирана, Албания. Халл, Великобритания. Мишкольц, Венгрия. Загреб, Хорватия.

Другие идеи для бюджетного отдыха в 2026 году

Как сообщал УНИАН, ранее Сараево также возглавил рейтинг лучших европейских городов для сити-брейка в 2026 году от The Independent. Однако далее места распределились совсем иначе.

Тем временем, эксперты туристического издания Which? Travel назвали лучшие бюджетные направления Европы, где можно погреться в феврале этого года.

