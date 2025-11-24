Летом в Алгарви невозможно протолкнуться сквозь толпы, но зимой там почти безлюдно.

Регион Алгарви на юге Португалии, считающийся одним из самых солнечных направлений в Европе, летом привлекает огромные толпы туристов. Однако даже зимой там можно получить завидную дозу витамина D – и без всяких толп.

Британская журналистка Одри Гиллан, на данный момент проживающая в этом португальском регионе, рассказала в своем материале для The Times, почему Алгарви стоит посетить именно зимой.

"Этим утром я был единственным человеком на пляже недалеко от моего дома на крошечном острове Армона в восточной части Алгарви. Зимой в Алгарви может быть прекрасная погода: температура на момент написания статьи составляет 20°C. В это время регион сияет, толпы туристов разбегаются, и наступает видимая тишина, которая длится до начала сезона в мае. Можно поплавать, устроиться на песчаной дюне, чтобы почитать книгу, или пройти несколько миль во время отлива", – отмечает она.

Чем заняться в Алгарви зимой

При этом Одри назвала несколько лучших мест, которые можно посетить в Алгарви зимой.

Шоппинг в Лоле . В глубине города находится крытый рынок в мавританском стиле с красным куполом, где можно купить свежие продукты, рыбу, изделия местных ремесленников и перекус, а по субботам окрестные улицы оживляются фермерским и цыганским рынками. Экскурсия в средневековый замок Кастро Марима . В этой очаровательной деревушке, расположенной между двумя холмами, находится один из самых важных средневековых замков страны. Подъем туда довольно крутой, но оно того стоит – с вершині откроется вид на реку Гвадиана и провинцию Уэльва в Испании. Также на пути можно увидеть форт Сан-Себастьян, солончаки и мост, соединяющий Португалию с ее иберийским соседом. Прогулка по пляжу в Фузете . Здесь, среди прочего, можно увидеть старую станцию спасательных шлюпок (полуразрушенное красно-желтое сооружение на пляже). Также во время экскурсии по этому чудесному городку, расположенному на берегу Риа-Формозы и имеющему городской пляж и собственный остров), можно увидеть Вила-ду-Карму в стиле ар-нуво и Байру-Касаш-пара-Пескадореш – социальное жилье, построенное для рыбаков примерно в 1945 году. Кроме того, в Фузете есть прекрасные недорогие рестораны на набережной, где можно поесть рыбу на гриле, а также очаровательная маленькая городская площадь с множеством кафе.

Отдых в Португалии – полезные советы туристам

Как сообщал УНИАН, ранее британский тревел-блогер Дэниел Джеймс Кларк дал несколько полезных советов, как сэкономить на отдыхе в Португалии.

В свою очередь бывалая американская туристка Джилл Шильдхаус рассказала о главных ошибках новичков в португальской столице Лиссабоне.

