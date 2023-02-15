Внедрить единый билет французские власти планируют к 2025 году.

Власти Франции заявили о планах запустить единый проездной, который можно будет использовать на всех видах общественного транспорта страны.

По мнению французского министра транспорта Клемана Бона, эта мера облегчит поездки и поможет сократить выбросы парниковых газов, сообщает SchengenVisaInfo.

"Единый билет – это мера, которую можно применить по всей стране и которая облегчит все поездки. Амбициозные и конкретные меры: так мы сократим выбросы парниковых газов в транспортном секторе и облегчим жизнь всем французам", – заявил Бон.

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По данным Министерства экологии Франции, единый билет на общественный транспорт, который, как ожидается, будет полностью введен в действие к 2025 году, облегчит повседневную жизнь граждан и побудит больше людей пользоваться общественным транспортом вместо личного транспорта.

Кроме того, ожидается, что единый билет сократит расходы тех, кто пользуется общественным транспортом, поскольку пользоваться им вместо личных автомобилей дешевле и экологичнее.

Хотя власти еще не предоставили более конкретные данные о билете, стало известно, что команды сосредоточатся на том, чтобы сделать проездной совместимым со всеми системами общественного транспорта во всех регионах Франции.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Германии официально анонсировали введение единого проездного билета стоимостью 49 евро в месяц, что эквивалентно примерно 1,60 евро в день. После нескольких месяцев дебатов и переносов, все же было принято решение запустить программу с 1 мая 2023 года.

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