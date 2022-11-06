Клуж-Напока: чем туристов удивляет неофициальная столица Трансильвании

Румынская Трансильвания завораживает туристов мрачными легендами о вампирах, старинными крепостями и живописными пейзажами Карпат. На самом же деле современные трансильванские земли являются довольно развитым культурным и экономическим центром, где кипит молодежная жизнь. УНИАН.Туризм расскажет о городе Клуж-Напока, который нынче считается неофициальной столицей Трансильвании.

В предыдущем материале УНИАН.Туризм мы на собственном опыте раскрывали главные секреты удобных путешествий по Румынии и рассказывали о ее интересных туристических локациях. Теперь остановимся чуть подробнее на локациях, которые мы успели посетить.

Наше путешествие в Румынию было сосредоточено на Трансильвании. Вы наверняка слышали многочисленные легенды о безжалостном Графе Дракуле и видели приглашения посетить с экскурсией его замок посреди Румынских Карпат. На самом же деле нынешняя Трансильвания может предложить туристам много интересного помимо этого. Начнем с города Клуж-Напока на северо-западе Румынии, который считается неофициальной столицей Трансильвании и является вторым по величине городом страны.

Немного исторических фактов о городе Клуж-Напока

Еще во времена Римской империи на месте нынешнего Клужа была обустроена база римского легиона под названием Напока, впрочем, во время Великого переселения народов она была разрушена. Какое-то время здесь перемещались славянские племена, однако в 12 веке на этих территориях окончательно осели венгры. Первое упоминание о Клуже появилось в начале 13 века – тогда здесь была крепость, которая уже в 1270 году получила статус города.

Собственно, венгры господствовали на этих землях до второй половины 16 века, пока здесь не основали Трансильванское княжество (или Семигородське княжество), которое, как правило, находилось под верховенством Османской империи, однако часто имело двойную вассальную зависимость – от Османских султанов и Габсбургзьких венгерских королей. Пока не попало под контроль Австро-Венгерской империи в начале 19 века.

В конце 19 века, когда образовалось Королевство Румыния, которое кроме территории современной Румынии охватывало Бессарабию, Северную Буковину и Южную Добруджу, собственно, началось окончательное формирование румынского государства. Тогда же румынское меньшинство практически полностью вытеснило венгерское большинство.

Во времена коммунистов, в 1974 году, Клужу вернули историческое название Напока, однако в итоге за ним закрепилось название Клуж-Напока. Во время румынской революции 1989 года, когда был свергнут коммунистический диктатор Николае Чаушеску, Клуж-Напока был одним из главных центров антикоммунистической борьбы, о чем ныне напоминает мемориал в центре города.

Что посмотреть в Клуж-Напоке

Конечно, своим туристическим видом и предложением Клуж-Напока несколько уступает главным туристическим центрам Трансильвании – Сибиу и Брашове, о которых мы расскажем в следующих материалах. Тем не менее, это довольно опрятный современный город, который, благодаря большим университетам, является еще и молодежным центром.

В целом, центр Клуж-Напоки можно обойти за 1-2 дня. В городе есть несколько must see локаций, которые стоит посетить, как говорится, "для галочки".

Конечно, все дороги в Клуже ведут к Площади Единения, или же на румынском Piața Unirii – это главная площадь города, которую вы легко узнаете благодаря памятнику королю Матвею I, период правления которого в 15 веке считается временем последнего вознесения независимого Венгерского королевства.

За ним располагаются едва ли не главная достопримечательность города – римско-католическая готическая церковь Святого Михаила 14 века (или же Catedrala Sfântul Mihail), один из крупнейших соборов Румынии. Советуем не полениться и заглянуть внутрь. А если повезет – можно и на башню подняться.

Еще одна популярная локация в Клуже – самая известная православная церковь города Собор Успения Пресвятой Богородицы (или же Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului).

Если вы даже не слишком религиозны, сюда будет интересно прогуляться, ведь на площади перед собором обычно работает ярмарка народных товаров – поэтому здесь можно приобрести аутентичные румынские сувениры, народную одежду или вкусности. Кстати, румынские вышиванки очень похожи на украинские.

Далее можно прогуляться до довольно хорошо сохранившихся остатков городской стены Tailors' Bastion 16 века, которіе увенчиваются Башней портных (Tailors' Tower) по улице Strada Baba Novac 2. Сейчас это место является своеобразным туристическим центром Клуж-Напоки. В помещениях укрепления и рядом с ним размещаются выставочные площади, конференц-залы и заведения питания.

Также советуем посетить Центральный парк Клуж-Напоки в центре города – там довольно приятно прогуливаться, есть несколько интересных достопримечательностей, озеро и ресторан румынской кухни. За парком расположен главный футбольный стадион Клужа, где играет один из самых успешных ФК страны. Также по дороге вам попадется немало вот таких симптичных домиков.

А еще обязательно поднимитесь на вершину холма Cetățuia Park через дорогу от центрального парка, откуда открывается красивый вид на город и горы за ним. Особенно красиво там на закате.

Также там есть несколько заведений питания, где можно выпить чашку кофе или бокал вина. Кстати, Трансильвания традиционно считается винным регионом, поэтому обязательно попробуйте что-то локальное.

В целом же центр Клуж-Напоки интересен тем, что там можно спокойно бродить по улочкам, рассматривать всякие интересные детали, при этом не устраивая погоню за историческими достопримечательностями.

Если же вы заедете в Клуж-Напоку немного на дольше, то можно съездить к Турдское ущелье – это 6 километров от уютного городка Турда, по которому также можно прогуляться, и в 15 километрах от самого Клужа.

Турдское ущелье является одной из самых грандиозных природных достопримечательностей Румынии. Вдоль ущелья на несколько километров тянутся высокие каменные стены со сводами, колоннами, причудливым нагромождением утесов и большим количеством больших и малых пещер. В распадинах ущелья растет редкая растительность, сочетающая альпийскую флору с черноморской и сибирскую со среднеземноморской. Благодаря этому единственному в стране сочетанию пород и видов, Турдское ущелье было объявлено заповедником.

Здесь же расположена одна из самых популярных туристических достопримечательностей Румынии – соляной прииск Salina Turda. Некоторые даже называют ее самой красивой достопримечательностью мира из расположенных под землей. С 11 до начала 20 века здесь добывали соль, однако припили это из-за низкой рентабельности. В 1992 году прииск вновь открыли как туристическое и оздоровительное заведение. Сейчас здесь есть лечебные залы, амфитеатр, спортивные залы (настольный теннис, боулинг, мини-гольф, бильярд), "колесо обозрения", с которого можно полюбоваться соляными сталактитами, а также подземное озеро, по которому можно даже поплавать на лодках. Только одевайтесь тепло, ведь температура воздуха в руднике составляет 11-12 градусов.

Еще одна интересная локация – замок Банффи (Castelul Bánffy), который еще называют "Трансильванским Версалем", в поселке Бонцида примерно в 30 километрах от Клуж-Напоки. Замок, построенный в конце 14 века для могущественной венгерской семьи Банффи, сочетает в себе элементы ренессанса, барокко, неоклассики и неоготики. В 20 веке замок пережил не лучшие времена – во время Второй мировой войны здесь был полевой госпиталь, а во времена коммунистов здесь были автошкола, колхоз и детская больница.

Сразу после свержения режима в 1990 году замок признали историческим памятником, а в 1999 году здесь начали масштабную реконструкцию. С 2005 года в замке проводят различные фестивали, мастер-классы и другие культурные мероприятия. Он до сих пор принадлежит потомкам семьи Банффи.

Где поесть и выпить в Клуж-Напоке

В историческом центре Клуж-Напоки вы точно найдете где поесть национальную румынскую кухню, о которой мы более детально рассказывали вот здесь. Мы же расскажем о нескольких оригинальных заведениях.

Как мы уже упоминали выше, Клуж – студенческий город, поэтому здесь много молодежи и, соответственно, немало интересных заведений, где не только можно отыскать что-то интересное с гастрономической точки зрения, но и увидеть любопытные интерьеры и концепции.

В этом плане Клуж-Напока даже несколько напоминает Киев, Львов или Ивано-Франковск, где действительно насыщенная кофейная и ресторанная культура. И, если быть честными, этот факт даже несколько удивил, ведь у многих украинцев Румыния точно не ассоциировалась с модными кофейнями и современными заведениями питания, которые по своему уровню легко могут утереть нос раскрученным западноевропейским туристическим городам.

Итак, если вы вдруг приехали очень рано в Клуж-Напоку, до придется немного побегать, чтобы найти работающую кофейню. Там даже ближайший к железнодорожному вокзалу и историческому центру McDonald's не раньше 7:00 начинает работать.

Нас спасла пекарня Panemar по улице Strada Regele Ferdinand 34 прямо возле площади Михая Витязя (Piața Mihai Viteazu). Заведение начинает работать уже с 6:00 (но и закрывается в 14:00) и там в целом довольно вкусный кофе и выпечка, да еще и по приемлемой цене – легко можно уложиться в 100 гривень. В качестве бонуса получите красивый вид на улицу короля Фердинанда.

Если ищете более модную кофейню, то советуем посетить сеть Narcoffee Roasters – их в городе несколько, однако ближе всего к центру расположена точка по улице Bulevardul Eroilor 49. По будним дням она начинает работать с 7:30, а по выходным – только с 9:00. Здесь уже можно отыскать больший ассортимент кофе, включительно с вариантами на растительном молоке или актуальными сезонными напитками вроде "эспрессо-тоника" или "айс-латте". Но и цены здесь выше – в среднем чашка кофе обойдется в 80-100 гривень. Впрочем, оно того стоило.

Еще можно заглянуть на чай в тематическое заведение Samsara по улице Strada Emil Racoviță Street неподалеку от упомянутого выше Cetățuia Park. Оно в первую очередь подкупает оформлением – такая себе хиппи-чайная в индийском стиле. Там несколько комнат, но обязательна посетите неоновую (только не забудьте снять обувь на входе в заведение, таковы правила).

В заведении довольно богатая чайная карта – чайник чая стоит чуть больше 100 гривень, но общая атмосфера того стоит.

Еще один обязательный пункт в Клуже – попробовать пирожки сети Palanetul Savuros. Всего в городе их несколько, но самый популярный "ларек" расположен в центре города по адресу Piața Mihai Viteazu Nr. 36. Открыта точка с 7:00 до 18:00, однако, к сожалению, только по будним дням.

Как доехать до Клуж-Напоки

Международный аэропорт им. Авраама Янчу (Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca), расположенный в 9 километрах от центра Клужа, является вторым по загруженности в стране после международного аэропорта в Бухаресте и самым важным аэропортом в историческом регионе Трансильвании.

Через него летает более десятка авиакомпаний, в том числе Wizz Air (Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Мальта, Нидерланды, Объединенное Королевство, ОАЭ, Франция, Швейцария и Швеция), а также рейс Ryanair до аэропорта Лондон-Станстед. Также отсюда в турецкий Стамбул регулярно летает Turkish Airlines, а в польскую Варшаву – LOT Polish Airlines. Поэтому если едете в Трансильванию из Европы, можно смело лететь через этот аэропорт. Больше о румынских аэропортах вы можете прочитать в нашем отдельном материале.

Если же ехать до Клуж-Напоки из Украины без собственного авто, то здесь наиболее удобным вариантом будет поезд. Впрочем, стоит понимать, что на дорогу уйдет немало времени. К примеру, мы ехали в Клуж с пересадкой в венгерском Дебрецене, ведь сейчас Украина и Румыния не имеют прямого железнодорожного сообщения (хотя определенные планы есть).

Такой маршрут занимает примерно полтора суток, но является достаточно надежным, хоть и не без неприятных нюансов. Если коротко, маршрут такой: Киев – Мукачево – Дебрецен – Клуж-Напока. Участок "Мукачево – Дебрецен", где границу нужно проходить в пункте пропуска "Чоп – Захонь", самый неприятный. Подробнее об этом опыте читайте в нашем отдельном материале.

Из венгерского Дебрецена в Румынию курсирует прекрасный ночной поезд Intercity 407 Corona "Будапешт – Брашов". Билет из Дебрецена в Клуж стоит менее 1000 гривень, а дорога длится примерно 7-8 часов. Только стоит иметь в виду, что Румыния хоть и является страной Европейского Союза, она пока не присоединилась к Шенгенской зоне, поэтому при пересечении границы Румынии с любой другой страной нужно проходить паспортный контроль. К примеру, если ехать из Венгрии, то на пути следования вас будут ждать две остановки для проверки документов. В то же время, Украина имеет безвиз с Румынией в рамках большого соглашения с ЕС, поэтому для пересечения ее границ украинцам не нужно оформлять никаких виз.

Также в Клуж-Напоку можно добраться прямым автобусом, например, из Будапешта или Вены. Кстати, в 5-10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Клужа расположена автостанция. До центра города отсюда примерно 2 километра.

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Румыния, и особенно Трансильвания, является настоящей "темной лошадкой" для украинских туристов, особенно в условиях войны, когда на передний план выходят соседние страны, куда можно быстрее и легче попасть наземным транспортом. Кроме того, что на самом деле в Румынии много чего интересного с туристической точки зрения, здесь еще и довольно развитая ресторанная культура, а цены очень даже лояльные.

Марина Григоренко