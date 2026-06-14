'Не могу перестать думать': путешественница назвала лучшие страны для отпуска

Австралийка побывала примерно в 50 странах мира и назвала самые интересные из них.

Современные путешественники все чаще отходят от стандартных туристических маршрутов и выбирают направления, которые предлагают уникальный опыт – от отдаленных природных ландшафтов до культурно насыщенных мегаполисов. Австралийская путешественница Кристин Гиллис в статье для Business Insider рассказала, что за свою жизнь побывала более чем в 50 странах, и семь из них произвели на нее наибольшее впечатление.

"После путешествий по стольким разным местам меня часто спрашивают, какие из них я бы порекомендовала больше всего. Хотя я посетила множество незабываемых мест в Азии, Центральной Америке и Европе, выбрать любимые – задача не из легких. Но если бы мне пришлось сузить список, вот семь стран, о которых я не могу перестать думать", – написала она.

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Монголия. Как пишет автор, эта страна стала для нее уникальным опытом благодаря контрасту столицы Улан-Батора и дикой природы пустыни Гоби. Она подчеркивает жизнь среди кочевых семей и полную удаленность от цивилизации, где отсутствие связи и толп позволяло полностью погрузиться в момент.

Боливия, по словам путешественницы, постоянно меняла впечатления – от пеших маршрутов до поездок на канатной дороге над городом Ла-Пас. Автор отмечает яркую традиционную культуру и разнообразные ландшафты, которые создают ощущение постоянного движения и открытий.

Эфиопия поразила автора природными ландшафтами и сложными маршрутами, в частности подъемом к высеченной в скале церкви Абуна Емат Гу. Отдельно она упоминает регион Данакильской впадины, который часто называют "Марсом на Земле" из-за экстремальных условий и вулканической активности.

Гватемала. Путешественница описывает уникальный опыт наблюдения за извержением вулкана Фуэго после длительного похода. Также она отмечает озеро Атитлан, окруженное вулканами и небольшими городами, где сочетаются спокойствие, йога-ретриты и местная кухня, что делает регион популярным среди туристов.

Непал запомнился Кристине длительным пешим подъемом к базовому лагерю на горе Аннапурна и сложными погодными условиями. Несмотря на дожди и облачность, после нескольких дней похода она получила возможность увидеть Гималаи в ясную погоду и рассвет, который стал кульминацией путешествия.

Южная Корея. Путешественница отмечает высокий уровень безопасности, чистоту городов и развитую культуру потребления. Отдельно подчеркивает популярность местной косметики и кофейной культуры.

Узбекистан. Как рассказывает автор, страна сочетает в себе культурные влияния Азии, Ближнего Востока и России, что особенно ощутимо в Ташкенте. Она обращает внимание на разнообразную кухню и путешествие по Шелковому пути, где города и площади производят впечатление кинематографических декораций. Именно культурное разнообразие и гастрономия стали ключевыми впечатлениями ее поездки.

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