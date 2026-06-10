Кулинарная поездка Китаем: туристка назвала три города с лучшей кухней и одно разочарование

Путешествие началось в 2015 году с обычного интереса к региональной кухне.

За десять лет путешествий по Китаю - от пустынь с зыбучими песками в западном Синьцзяне до тропических лесов южного Юньнаня - путешественнице Софи Штайнермени пришлось попробовать такое количество необычных продуктов, что их вполне хватило бы для сценария программы "Странная еда с Эндрю Циммерном".

В Business Insider женщина рассказала, что ее путешествие началось в 2015 году с обычного интереса к региональной китайской кухне, но со временем превратилось в настоящую одержимость невероятным гастрономическим разнообразием этой огромной страны. От уличных закусок до ресторанов высокой кухни - ее вкусовые рецепторы прошли настоящее эпическое путешествие.

Вот три китайских города, ради которых стоит отправиться в путешествие гурману, а также одно место, которое женщину откровенно разочаровало.

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Ханчжоу, провинция Чжэцзян

Расположенный примерно в часе езды на скоростном поезде от Шанхая, где Штайнермени живет уже более десяти лет, Ханчжоу наиболее известен своим озером Сиху, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, чайными плантациями и одной из самых изысканных региональных кухонь Китая.

Помимо классических блюд - тушеной свинины в карамелизованном соусе, креветок, обжаренных с местным чаем Лунцзин, "нищей курицы" и рыбы из озера Сиху в кисло-сладком уксусном соусе - местная кухня включает множество рецептов, передаваемых из поколения в поколение.

В переулках у озера Сиху находится скромная лапшичная Wuzi Mianguan, отмеченная гидом Michelin. Здесь лапшу ручной работы обжаривают в воках с такими добавками, как угорь в ароматном масле, речные креветки и свиная печень, или же подают в ароматном бульоне с горчичной зеленью и молодыми побегами бамбука.

Для ценителей изысканной кухни настоящей находкой станет ресторан Song в отеле Four Seasons. Здесь подают традиционные блюда Чжэцзяна, среди которых особенно выделяется фирменная хрустящая голубиная ножка с легким цитрусовым оттенком и пряностью сычуанского перца.

Шангри-Ла, провинция Юньнань

В 2020 году, во время второго путешествия в провинцию Юньнань, Штайнермени отправилась на поезде из Куньмина на север и через пять часов добралась до высокогорного региона Шангри-Ла вблизи тибетской границы. Здесь кухня меняется так же поразительно, как и окружающие пейзажи.

Юньнань - самая многонациональная провинция Китая по количеству национальных меньшинств. Здесь переплетаются тибетские, юньнаньские и сычуаньские кулинарные традиции, образуя сытные блюда из мяса яка и высокогорного ячменя, сформировавшиеся под влиянием суровой горной местности, рассказывает она.

Питание в Шангри-Ла неразрывно связано с общиной. После 14-часового похода по горным тропам между деревнями женщину пригласили за семейный стол к хозяину гостевого дома. Именно там она попробовала горячий казан с мясом яки - блюдо, которое лучше всего передает атмосферу гостеприимства и тепла Юньнани.

Дни часто начинались со сладких блинчиков из высокогорного ячменя и сливочного тибетского молочного чая. На обед были пряные пельмени с мясом яка, а вечером - совместный ужин с бараньими ребрышками, приправленными тмином и дикими горными грибами.

Неожиданным гастрономическим открытием стал сыр из молока яка. Он бывает как твердым, похожим на пармезан, так и мягким, в виде нежного творога. Лучше всего его вкус раскрывается в сочетании с бокалом каберне, произведенного в Шангри-Ла.

Гуйян, провинция Гуйчжоу

Еще одним гастрономическим открытием стал Гуйян - столица провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, богатая культурным наследием национальных меньшинств. Местная кухня мастерски сочетает выраженную кислинку и остроту.

"Сидя на маленьком стуле в задымленном заведении, где звенели бутылки пива Tsingtao, шипели воки, а подвыпившие посетители громко праздновали жизнь, я впервые попробовал кислый рыбный суп. Это блюдо стало гастрономическим символом провинции - и вполне заслуженно", - рассказывает Штайнермени.

Бульон на основе ферментированных томатов обладает насыщенным вкусом и ароматом благодаря цветочному перцу, кинзе, лемонграссу и имбирю. В нем медленно готовится нежная речная рыба, а дополняют блюдо листовая зелень, бамбук, тофу и грибы.

После захода солнца город превращается в сплошной ночной рынок. Вдоль пешеходной улицы Цюаньлинь выстраиваются пластиковые столы и стулья, за которыми каждый вечер разворачиваются настоящие гастрономические пиры. Одним из самых популярных блюд является лаогуо - разновидность "сухого горшка", который прекрасно сочетается с холодным пивом.

Хотя такая культура уличной еды постепенно исчезает в крупных китайских мегаполисах, в Гуйяне она остается живой и подлинной, заставляя меня возвращаться сюда снова и снова.

Нанкин: город, который не оправдал ожиданий

Зато кухня Нанкина, одной из древнейших столиц Китая, оставила меня равнодушным.

"Несмотря на то, что местная гастрономическая культура считается изысканной и в значительной степени построена вокруг блюд из утки, мне показалось, что ее вкусы слишком сдержанны. Знаменитая соленая утка, которую сначала маринуют, затем отваривают и подают холодной, не обладает той выразительностью и хрусткостью, которые я ценю", - поделилась Штайнермени.

Похожие впечатления оставил и знаменитый суп с утиной кровью и лапшой, говорит она. Многие считают его визитной карточкой города, однако сочетание желеобразных кубиков свернувшейся утиной крови и мягкой лапши показалось мне слишком однообразным по текстуре и несколько пресным.

Кухня Нанкина делает ставку на деликатные и мягкие вкусы. Однако для человека, привыкшего к ярким специям и насыщенным ароматам других регионов Китая, она может показаться слишком сдержанной, а местами даже чрезмерно сладкой.

Где самое вкусное в мире

Напомним, недавно был обнародован рейтинг лучших гастрономических городов мира в 2026 году для гурманов. При оценке учитывались популярность ресторанов, кулинарные традиции, доступность продуктов и особенности местной культуры питания. В первую пятерку городов с лучшей едой вошли Лима (Перу), Бангкок (Таиланд), Мехико (Мексика), Лондон (Великобритания) и Барселона (Испания).

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