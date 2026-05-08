Как уберечь сумку от карманников: путешественница поделилась 'гениальным' лайфхаком

Этот лайфхак быстро завоевал популярность среди пользователей, которые назвали его "лучшей хитростью" для путешествий.

Путешественница удивила соцсети, поделившись "гениальным" способом защиты сумки от карманников. Как пишет Express, в вирусном видео в TikTok пользовательница @Charlottenorth показала, как сделать импровизированный "замок" для сумки с помощью обычной заколки для волос.

Этот "умный" лайфхак быстро покорил пользователей, которые назвали его "лучшей хитростью" для путешествий. По словам автора, метод настолько прост, что для него нужна только одна вещь - заколка-крабик. Некоторые пользователи также посоветовали использовать карабины для такого же эффекта, пишет Mirror.

Шарлотта объяснила:

"Как заблокировать сумку во время путешествий. Возможно, это звучит глупо, но я поняла это только в середине поездки, и это показалось мне революционным". На видео она продевает заколку через молнию сумки и закрепляет ее на ремешке, создавая таким образом своеобразный "замок".

Пользователи TikTok были в восторге от идеи, а видео собрало более 100 тысяч лайков. Один из комментаторов написал:

"Мне это очень нравится, как же это умно!"

Другой добавил:

"Так просто и в то же время гениально!"

Еще один пользователь поблагодарил за совет, назвав его "очень сообразительным".

Одна из комментаторов отметила, что чувствовала себя гораздо спокойнее в людных местах благодаря такому способу защиты сумки. Другие поделились, что уже давно используют карабины во время путешествий и считают это одним из лучших тревел-лайфхаков.

Идея особенно понравилась тем, кто готовится к летним поездкам по Европе. Некоторые написали, что обязательно воспользуются таким методом во время путешествия в Италию.

В то же время на сайте Metropolitan Police напоминают: даже сумка на молнии не гарантирует полной безопасности. Полиция предупреждает, что воры могут незаметно расстегивать сумки прямо в толпе.

Правоохранители советуют носить сумки спереди или через плечо косо, а кошелек хранить в карманах на молнии или пуговицах. Также рекомендуется быть особенно внимательными в магазинах и торговых центрах, где люди часто отвлекаются и становятся легкой мишенью для карманников.

В полиции отмечают, что многолюдные места - идеальная среда для воров, ведь там им проще незаметно приблизиться к жертве, похитить вещи и смешаться с толпой.

