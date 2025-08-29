Знаменитый музей Ван Гога в Амстердаме может закрыться, если правительство не профинансирует ремонт.

Амстердамский музей, в котором выставлена коллекция произведений Винсента ван Гога, может закрыться, если правительство Нидерландов не поможет оплатить капитальный ремонт его стареющего здания. Об этом заявил директор музея, пишет Washington Times.

Музей, в котором выставлены такие знаменитые картины, как "Миндальный цвет" и один из вариантов вазы с подсолнухами, работает с 1973 года. За это время его посетили почти 57 миллионов человек.

Но сейчас, по словам директора Эмили Горденкер, здание находится в таком плохом состоянии, что требует срочного и капитального ремонта, чтобы сохранить бесценную коллекцию и безопасность посетителей.

"Если мы не решим вопрос капитального ремонта, который необходимо провести, нам придется закрыться", - сказала она в комментарии Associated Press.

Она сказала, что 50-летнее здание, которое принадлежит государству, нуждается в "капитальном ремонте". По ее словам, двухлетние переговоры с правительством не решили спор об оплате ремонтных работ. Как ожидается, ремонт начнется в 2028 году, продлится три года и будет стоить 104 миллиона евро.

Она сказала, что во время реконструкции музей будет частично закрыт и, следовательно, заработает меньше от продажи билетов. Она сказала, что музей просит государство профинансировать базовое обслуживание.

