Музей выставил работу в лифте, чтобы удивить посетителей.

В Нидерландах произведение искусства под названием "Все хорошие времена, которые мы провели вместе", куратором которого выступил французский художник Александр Лаве, было выставлено в стеклянном лифте Художественного музея Лиссера.

Как пишет The Independent, механик лифта "принял работу за брошенный хлам и выбросил ее" в мусорное ведро. Дело в том, что на раскрашенных банках есть вмятины, что делает их похожими на настоящие выброшенные банки.

Оно символизирует "драгоценные моменты с друзьями" после вечеров, проведенных вместе за выпивкой, и общения друг с другом, отметили в музее Там утверждают, что "на его создание потребовалось много времени и усилий".

Музей выставил работу в лифте, чтобы удивить посетителей. Его директор Ситске ван Зантен не верит в экспозицию коллекции произведений искусства в "обыденных местах", таких как стены или постаменты. Она пояснила:

"Тема нашей художественной коллекции - еда и потребление. Мы позволяем вам взглянуть на повседневные вещи по-особенному через искусство. Представляя произведения искусства по-другому, мы усиливаем этот эффект. Вы удивляетесь снова и снова".

Поиски произведения искусства начались после того, как куратор обнаружила пропажу банок после возвращения с короткого перерыва. В итоге она нашла банки в мусорном мешке.

"Чудом, банки остались целыми после некоторой очистки", - заявили в музее.

Теперь произведение искусства заняло временное место у входа в музей и установлено на классическом постаменте, "чтобы работа оказалась в центре внимания".

Директор заявила, что они не обвиняют ни в чем механика лифта, поскольку его действия скорее "комплимент художнику Александру Лаве".

Курьезные случаи в музеях

Во время посещения археологического Музея Хехта в городе Хайфа (Израиль) мальчик случайно разбил 3500-летнюю амфору. Разбитая посуда очень редкая, но вместо наказания ребенок получил приглашение на новую экскурсию..

Ребенку, который разбил артефакт, всего четыре года. Отмечается, что этот сосуд датируется бронзовым веком между 2200 и 1500 годами до нашей эры и является редким артефактом, поскольку во время обнаружения был целым.

Артефакт экспонировался у входа в музей без стеклянной витрины, поскольку специалисты считают, что есть "особое очарование" в демонстрации археологических находок "без помех".

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