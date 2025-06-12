Повышение цен на вход во лучшие французские музеи, включая Лувр и Версаль, ожидается с 2026 года.

Ряд самых популярных музеев Франции, включая знаменитый Лувр, планируют поднять цены на билеты для туристов-нерезидентов стран Европейского Союза.

Как пишет Le Monde, недавнее объявление о том, что Лувр с 1 января 2026 года введет специальную цену в размере 30 евро для посетителей из неевропейских стран вызвало эффект домино.

По данным издания, аналогичное разделение цен для туристов из ЕС и остального мира также будет введено в Версальском дворце, замке Шамбор, а также ряде достопримечательностей Парижа, включая Триумфальную арку и Оперу Гарнье.

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Источник Le Monde в Министерстве культуры заявил: они убеждены, что туристы, приехавшие издалека, не колеблясь заплатят любую цену, чтобы вернуться во времени вместе с Марией-Антуанеттой, сделать селфи с Моной Лизой или насладиться панорамным видом Парижа с Триумфальной арки.

Ожидается, что эта мера будет распространена и на другие французские объекты в 2027 году. Цель ясна: собрать деньги, в то время как бюджетные сокращения угрожают государственным субсидиям, спонсорство иссякает, а расходы на строительство стремительно растут.

Например, в Версальском замке, который постоянно ищет средства на восстановление заброшенной рощи или ремонт протекающей крыши, туристы не из Европы составляют 42% от 8 миллионов ежегодных посетителей.

Тем временем, в Шамборе доля посетителей не из Европы снизилась и составила около 10% от 1,1 миллиона посещений замка. Теперь его администрация рассматривает возможность повышения цены на билеты с 19 до 29 евро для посетителей из неевропейских стран уже с января 2026 года.

"Стоит попробовать, потому что нам нужно 100 миллионов евро на реконструкцию в течение 10 лет, включая 25 миллионов евро на крыло Франциска I, которое мы не можем профинансировать с нашими текущими доходами", – заявила заместитель генерального директора замка по развитию Сесиль де Сен-Венан.

И хотя в том же Лувре от повышения цен для неевропейцев ожидают дополнительно привлечь 20 миллионов евро в год для финансирования срочных реконструкций, не все в музейном сообществе поддерживают инициативу.

"Подумайте, что это символизирует", – предупредила куратор музея, пожелавшая остаться анонимной, добавив: "Можете ли вы представить себе, чтобы иракец платил больше, чем бельгиец, чтобы увидеть Кодекс Хаммурапи, который привезен из Ирака? Брать с африканцев дополнительную плату, чтобы они могли увидеть в Pavillon des Sessions объекты, которые их страны могут однажды потребовать вернуть?"

По словам главы культурного отделения профсоюза CFDT Алексиса Фритче, "такая логика, основанная на географическом происхождении, является дискриминационной и не имеет места в общественном культурном обслуживании. Она нарушает принципы универсальности, равенства и открытости, которые лежат в основе наших учреждений".

Сторонники ценообразования на основе паспорта в свою очереь возразили, что некая форма неравенства уже существует: студенты в возрасте до 26 лет из стран Европейского Союза получают бесплатный вход во французские национальные музеи, в то время как молодые люди из других стран платят полную стоимость.

Как сообщал УНИАН, ранее французскую столицу Париж признали лучшим городом мира для ценителей культуры и искусства.

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