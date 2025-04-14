С каждым годом путешествия обходятся туристам все дороже. В какой-то мере в этом виноваты глобальные экономические процессы – инфляция, девальвация валюты, мировой кризис, вооруженные конфликты. Но также немалую роль в этом играет чрезмерная популярность некоторых мест, ведь из-за повышенного спроса многие услуги дорожают.
Пользователь Reddit под юзернеймом Nic727 пожаловался, что в юности он часто посещал с семьей "скрытые жемчужины на побережье Северной Каролины", однако теперь это удовольствие стало слишком дорогим для него.
"Я знаю, что поездки в то время были немного дорогими, но все еще доступными для семьи. Мне просто жаль, что это больше не доступно летом. Зимой это немного дешевле, но кто хочет идти на пляж зимой? В последний раз, когда я был там, нам пришлось сменить отель на более дешевый. Но теперь я не уверен, что когда-нибудь поеду туда снова", – написал мужчина, поинтересовавшись при этом у других туристов, произошло ли то же самое с их любимыми местами для отдыха.
В итоге его поддержали несколько сотен пользователей платформы, причем чаще всего они писали, что путешествия стали обходиться слишком дорого по всему миру.
"Читая комментарии, я думаю, что ответ "везде", – написал пользователь iamacheeto1, отвечая на вопрос автора обсуждения.
Но были и те туристы, которые были более конкретны в своих ответах:
- "Инфляция в отелях и курортах просто безумная. Гавайи неприкасаемы", – написал юзер StrategyThink4687, и сразу несколько туристов добавили, что особенно дорого теперь обходится отдых на втором по величине гавайском острове Мауи.
- "Ирландия... Это никогда не было дешево... Но теперь это абсурдно дорого. Даже при скромном стиле путешествий в хостелах. Возможно, мне стоит проверить, смогу ли я взять с собой небольшую палатку, чтобы установить ее на кемпингах – но с непредсказуемой погодой там это будет большой головной болью", – пожаловался пользователь Ok-Wafer-3258.
- "Я бы не сказал, что это "слишком дорого", но цены в Канкуне и Пуэрто-Вальярте удвоились с 2015 года. Если не утроились. Ранее цена на пива Corona составляла около 1,75 доллара. Сейчас она легко достигает 4-5 долларов. Все еще дешевле, чем дома, но не настолько", – отметил путешественник с ником TheWaySheHoes.
- "Disney world. Он никогда не был "дешевым", но теперь это совершенно другой уровень", – пожаловалась пользовательница Kittymarie_92.
- "В целом внутренние поездки в США обходятся невероятно дорого", – рассказал турист с ником zazzyzulu.
- "Португалия. Я сам португалец и давно не бронировал здесь отпуск. Испания дешевле и разнообразнее, на мой взгляд", – поделился опытом пользователь gabs_.
- "Мой родной город на севере Испании был неизвестен никому за пределами моей провинции. Теперь соседи моей мамы снизу берут 300 евро за ночь на Airbnb", – рассказал пользователь Four_beastlings.
Тем временем, пользователь с ником Educational-Ad-719 нашел главного виновника такой ситуации: "Я думаю, что Instagram уничтожил путешествия".
Как сообщал УНИАН, ранее пользователи Reddit сошлись во мнении, что в мире становится все сложнее найти места, где туристам не нужно планировать каждую мелочь заранее.
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