Многие путешественники больше не могут финансово позволить себе посещать места, где они раньше отдыхали регулярно.

С каждым годом путешествия обходятся туристам все дороже. В какой-то мере в этом виноваты глобальные экономические процессы – инфляция, девальвация валюты, мировой кризис, вооруженные конфликты. Но также немалую роль в этом играет чрезмерная популярность некоторых мест, ведь из-за повышенного спроса многие услуги дорожают.

Пользователь Reddit под юзернеймом Nic727 пожаловался, что в юности он часто посещал с семьей "скрытые жемчужины на побережье Северной Каролины", однако теперь это удовольствие стало слишком дорогим для него.

"Я знаю, что поездки в то время были немного дорогими, но все еще доступными для семьи. Мне просто жаль, что это больше не доступно летом. Зимой это немного дешевле, но кто хочет идти на пляж зимой? В последний раз, когда я был там, нам пришлось сменить отель на более дешевый. Но теперь я не уверен, что когда-нибудь поеду туда снова", – написал мужчина, поинтересовавшись при этом у других туристов, произошло ли то же самое с их любимыми местами для отдыха.

Видео дня

В итоге его поддержали несколько сотен пользователей платформы, причем чаще всего они писали, что путешествия стали обходиться слишком дорого по всему миру.

"Читая комментарии, я думаю, что ответ "везде", – написал пользователь iamacheeto1, отвечая на вопрос автора обсуждения.

Но были и те туристы, которые были более конкретны в своих ответах:

"Инфляция в отелях и курортах просто безумная. Гавайи неприкасаемы", – написал юзер StrategyThink4687, и сразу несколько туристов добавили, что особенно дорого теперь обходится отдых на втором по величине гавайском острове Мауи.

"Ирландия... Это никогда не было дешево... Но теперь это абсурдно дорого. Даже при скромном стиле путешествий в хостелах. Возможно, мне стоит проверить, смогу ли я взять с собой небольшую палатку, чтобы установить ее на кемпингах – но с непредсказуемой погодой там это будет большой головной болью", – пожаловался пользователь Ok-Wafer-3258.

"Я бы не сказал, что это "слишком дорого", но цены в Канкуне и Пуэрто-Вальярте удвоились с 2015 года. Если не утроились. Ранее цена на пива Corona составляла около 1,75 доллара. Сейчас она легко достигает 4-5 долларов. Все еще дешевле, чем дома, но не настолько", – отметил путешественник с ником TheWaySheHoes.

"Disney world. Он никогда не был "дешевым", но теперь это совершенно другой уровень", – пожаловалась пользовательница Kittymarie_92.

"В целом внутренние поездки в США обходятся невероятно дорого", – рассказал турист с ником zazzyzulu.

"Португалия. Я сам португалец и давно не бронировал здесь отпуск. Испания дешевле и разнообразнее, на мой взгляд", – поделился опытом пользователь gabs_.

"Мой родной город на севере Испании был неизвестен никому за пределами моей провинции. Теперь соседи моей мамы снизу берут 300 евро за ночь на Airbnb", – рассказал пользователь Four_beastlings.

Тем временем, пользователь с ником Educational-Ad-719 нашел главного виновника такой ситуации: "Я думаю, что Instagram уничтожил путешествия".

Как сообщал УНИАН, ранее пользователи Reddit сошлись во мнении, что в мире становится все сложнее найти места, где туристам не нужно планировать каждую мелочь заранее.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.