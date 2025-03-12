Необходимость все планировать заранее и подолгу стоять в очередях убивает дух приключений.

Всплеск чрезмерного туризма в популярных городах создает проблемы как местным жителям, вынуждая их протестовать против приема гостей, так и самим путешественникам.

Так, один из пользователей платформы Reddit с ником zach_here_thanks_man пожаловался, что в мире становится все сложнее найти места, где туристам не нужно планировать каждую мелочь заранее.

"Мне понравилась недавняя поездка в Рим, но ограничения, связанные с необходимостью предварительного бронирования слота для посещения каждой достопримечательности, сделали отпуск немного менее свободным (хотя я понимаю необходимость). Планирую поездку в Исландию и замечаю некоторые похожие темы", – посетовал он.

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При этом турист поинтересовался у других пользователей, есть ли еще места, куда туристы могут просто приехать, ничего заранее не планируя, вместо этого исследуя местные достопримечательности спонтанно, по мере возникновения желания.

В ответ на это многие туристы отметили, что в популярных туристических городах это практически невозможно, однако если чуть отойти с проторенных дорог, то можно получить чуть больше свободы действий.

"Есть много интересных мест и объектов, которые находятся вдали от основных туристических маршрутов, не переполнены и куда вы можете сразу попасть. Ищите исторические места, которые не находятся рядом с круизными портами или другими крупными туристическими направлениями... Рассмотрите Восточную Европу и Балканы, которые в значительной степени игнорируются круизными операторами. Румыния, например, является прекрасным направлением, и там сравнительно мало иностранных туристов. Турция – еще одно прекрасное направление", – поделился опытом пользователь rkershenbaum.

При этом он отметил, что даже в крупных туристических городах есть прекрасные скрытые жемчужины. Например, тематические или необычные музеи, которые обычно не входят в экскурсионные маршруты и посещаются в основном местными жителями. "Посещая часть из них, мы получили некоторые из наших лучших музейных впечатлений", – добавил путешественник.

Если говорить о конкретных странах и городах, то пользователи портала советовали обратить внимание на Словению, Албанию, Северную Хорватию и Мехико, а также на не главные города популярных стран, например, Антверпен и Левен в Бельгии, Бордо и Тулузу во Франции.

Как сообщал УНИАН, ранее пользователи Reddit пришли к выводу, что главный секрет идеального отпуска может крыться в возможности просто расслабиться, не стремясь обойти все местные достопримечательности за одну поездку.

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