Больше всего от нашествия туристов страдают главные города Дании, Нидерландов и Ирландии.

Проблема чрезмерного туризма поднимается все чаще в последние годы, ведь огромные толпы жедающих своими глазами увидеть самые красивые места в мире делают невыносимой как жизнь местных жителей, так и других туристов.

Недавнее совместное исследование от платформы устойчивого туризма Evaneos и консалтинговой фирмы Roland Berger, проанализировавших 70 самых популярных в мире направлений отдыха, сформировало первый в истории "Индекс чрезмерного туризма" (Overtourism Index), пишет The Mirror.

Согласно его результатам, самыми пострадавшими от чрезмерного туризма городами мира были признаны Копенгаген, Амстердам и Дублин – столицы Дании, Нидерландов и Ирландии соответственно.

Видео дня

Отмечается, что каждое направление оценивалось по шкале от одного до пяти на основе четырех критериев: плотность туристов на душу населения, плотность туристов на квадратный километр, сезонность и зрелость устойчивости принимающей страны.

Несмотря на то, что эти направления были более зрелыми с точки зрения устойчивости и менее экономически зависящими от туризма (в среднем 5% ВВП), исследование показало, что ни эти три города приходится до 37% пвсех прибытий в первом квартале, со средним баллом 2,6 из 5. В целом столицы Дании, Нидерландов и Ирландии набрали по 3,8, 3,7 и 3,4 балла из 5 соответственно.

Кроме того в исследовании указовалось, что чрезмерный туризм является серьезной проблемой в прибрежных районах, а наиболее пострадавшими странами являются Кипр, Маврикий, Греция и Хорватия.

В то же время летом влияние сезонного чрезмерного туризма особенно ощущается в Испании, Италии, Франции и Португалии, куда в третьем квартале приходится 43% всех посещений.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты сервиса MoneyTransfers.com определили самые переполненные туристами города мира. Возглавил антирейтинг тайский курорт Пхукет, где на одного местного жителя приходится 118,5 отдыхающих.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.