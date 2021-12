Топ лучших европейских праздничных ярмарок в этом году возглавил рождественский городок в Будапеште.

Влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал лучшие рождественские ярмарки Европы, которые стоит посетить в новогодне-рождественский период 2021-2022.

Как сообщается на сайте European Best Destinations, топ лучших европейских праздничных ярмарок в этом году возглавил рождественский городок Advent Feast at the Basilica в Будапеште, Венгрия.

Лучшие рождественские городки в Европе 2021-2022: полный список

1. Будапешт, Венгрия (29 ноября – 1 января)

2. Базель, Швейцария (25 ноября – 23 декабря)

3. Мец, Франция (19 ноября – 30 декабря)

4. Вена, Австрия (ярмарка была отменена из-за локдауна, ее возобновление под вопросом)

5. Монбельяр, Франция (27 ноября – 27 декабря)

6. Крайова, Румыния (26 ноября – 9 января)

7. Трир, Германия (19 ноября – 22 декабря)

8. Мадейра, Португалия (1 декабря – 9 января)

9. Брюссель, Бельгия (26 ноября – 2 января)

10. Говоне и Асти, Италия (13 ноября – 19 декабря, только выходные)

11. Эдинбург, Шотландия (20 ноября – 4 января)

12. Кельн, Германия (22 ноября – 23 декабря)

13. Таллинн, Эстония (26 ноября – 2 января)

14. Прага, Чехия (ярмарка отменена)

15. Манчестер, Англия (12 ноября – 22 декабря)

16. Брюгге, Бельгия (26 ноября – 9 января)

17. Москва, Россия (с середины декабря до 7 января)

18. Лейпциг, Германия (23 ноября – 23 декабря)

19. Ноттингем, Англия (15 ноября – 31 декабря)

20. Дюссельдорф, Германия (18 ноября – 30 декабря)

Как ранее сообщл УНИАН, главную елку Украины на Софийской площади в Киеве в этом году традиционно зажгут 19 декабря.

Автор: Марина Григоренко