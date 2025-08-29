Фидан отметил, что во время третьего раунда переговоров в Турции впервые были представлены конкретные позиции Украины и РФ.

Россия больше не намерена получить полный контроль над четырьмя областями Украины, которые уже частично оккупированы с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью TGRT Haber TV.

"Скажу так: ранее россияне намеревались захватить все административные границы четырех областей. Сейчас они отказались от этих требований и, за исключением одного места, они у них остаются в пределах линий соприкосновения", - сказал он.

Фидан поделился, что во время третьего раунда переговоров в Турции между Украиной и РФ впервые были представлены конкретные позиции каждой из сторон. По его словам, затем они обсуждались на встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Глава МИД Турции отметил, что теперь Россия хочет получить под свой контроль всю Донецкую область, а также удержать позиций по линии соприкосновения в Запорожской области.

"Тот факт, что они (россияне - УНИАН) сказали это и согласились на то, что это будет гарантировано механизмом безопасности, на самом деле предлагает что-то действительно замечательное. Это обеспечивает основу для этой войны, которая длится уже почти четыре года. Есть аспекты этого, которые трудно принять обеим странам, особенно украинцам", - подчеркнул дипломат.

Фидан также признал, что в случае потери Донецкой области Украине будет труднее защищать остальные территории. По его словам, международные гарантии безопасности помогут стабилизировать ситуацию и способствовать диалогу.

Европа обсуждает создание 40-километровой буферной зоны в Украине

Ранее Politico писало, что европейские дипломаты и военные чиновники рассматривают создание 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими позициями. В этот план также входит размещение миротворческих сил для контроля режима прекращения огня.

Отмечается, что эта инициатива вызывает противоречивые оценки, так как Украине, вероятнее всего, придется пойти на территориальные уступки. Более того, США пока не принимают активного участия в этих дискуссиях.

