Как следствие – возникла путаница вокруг условий, которые Россия выдвигает для завершения войны против Украины.

После того, как 6 августа спецпосланник Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, он доложил Дональду Трампу, что Кремль готов пойти на значительные территориальные уступки, чтобы закончить войну в Украине.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Трамп приветствовал "большой прогресс" Уиткоффа и согласился встретиться с Путиным на Аляске, отметив, что на столе лежит вопрос об обмене территориями. Однако впоследствии все дипломатические усилия превратились в хаос. Все из-за одной ошибки Уиткоффа.

Издание напомнило, что в телефонном разговоре с европейскими лидерами 7 августа Уиткофф сообщил, что Путин якобы готов вывести войска из украинских Запорожской и Херсонской области в обмен на Донецкую и Луганскую. Это удивило многих участников разговора, ведь позиция резко контрастировала с тем, как они оценивали позицию Путина.

Уже на следующий день Уиткофф сделал другое заявление. Один из источников журналистов заявил, что во время телефонного разговора, организованного госсекретарем США Марко Рубио с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности, спецпосланник сказал, что Путин на самом деле не предлагал вывести войска из двух упомянутых областей, а намекнул на меньшие уступки. В частности, в Москве не будут требовать официального признания Западом Запорожской и Херсонской областей "частью" России.

"Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, который не имеет опыта в дипломатии, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без секретаря из Государственного департамента, и таким образом не оставил записей о точных предложениях Путина", – пишет агентство со ссылкой на собеседника.

Несмотря на саммит на Аляске, война РФ против Украины не приблизилась к завершению, подчеркнул бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, который занимал эту должность во время первой каденции Трампа.

"Мы находимся там же, где были до прихода Трампа к власти. Россия не изменила своей позиции ни на йоту. Война продолжается... У нас нет четкой стратегии, как заставить Путина прекратить войну", – сказал он.

Саммит Трампа с Путиным 15 августа в Анкоридже не принес никаких очевидных результатов. Наиболее существенная договоренность заключается в том, что лидеры США и Европы пришли к согласию относительно работы над контурами будущих гарантий безопасности для Украины. В последние дни министры иностранных дел и военные чиновники провели переговоры, чтобы определить роль каждой страны в этих усилиях.

Однако конец войны кажется отдаленным, утверждают авторы материала. Российские чиновники говорят, что не примут никаких гарантий безопасности Украины, которые предусматривают присутствие иностранных войск на территории страны. Кроме того, хотя Трамп призвал к встрече между Путиным и Зеленским, в Москве отмечают, что в краткосрочной перспективе это маловероятно.

Курт Волкер считает, что в конце концов Трамп может оказывать сильное давление на Путина, чтобы он изменил свою позицию, путем применения более жестких экономических санкций и предоставления военной поддержки Украине.

"Я думаю, что Трамп является воплощением цитаты Черчилля: "Вы всегда можете рассчитывать на то, что американцы сделают правильную вещь, исчерпав все другие возможные альтернативы". Трампу действительно не останется другого выбора", – констатировал он.

Война в Украине и США

Издание The Atlantic пишет, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине прекратилась как можно скорее. При этом для него не имеет значения, как именно это будет сделано. В последние дни американский лидер в частном порядке возмущался, что его попытки дипломатии относительно войны в Украине ни к чему не привели.

Между тем спецпосланник США по Украине Кит Келлог, комментируя последнюю атаку РФ по Киеву, отметил, что эти обстрелы угрожают миру, к которому стремится Трамп.

"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева – подрывы гражданских поездов, офисов миссий ЕС и Великобритании, а также мирных жителей. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США", – заявил он.

