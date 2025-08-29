По оценкам Паппергера, на полное пополнение запасов понадобится 10 лет.

Интерес Европы к обороне растет, что стало толчком к расширению оборонных предприятий. Быстро расширяется и немецкий концерн Rheinmetall.

Так, строится завод по производству пороха в Румынии, два завода в Болгарии и завод по производству стволов для оружия в Великобритании. И это лишь некоторые из его новых предприятий, пишет Sky News. Отмечается, что эти проекты являются прямой реакцией на агрессию России и новое требование Германии и ее европейских союзников по перевооружению в ответ.

"Сейчас западный мир имеет около двух миллионов артиллерийских снарядов, что недостаточно. Нам нужно больше, и 50 % этих снарядов будет произведено на Rheinmetall", – рассказал гендиректор концерна Армин Паппергер.

На вопрос о том, на сколько хватит двух миллионов снарядов, он ответил так:

"Президент Зеленский сказал мне, что мне нужно 2,5 миллиона, если будет перемирие, и 4,5 миллиона, если будет война".

По оценкам Паппергера, на полное пополнение запасов понадобится 10 лет. Однако гендиректор концерна считает, что Европа сможет защититься, если на нее нападут раньше.

"Не то, чтобы мы не были способны воевать, мы способны", – подчеркнул он.

В материале отмечается, что война в Украине изменила взгляд правительства Германии на развитие обороны. Реальная угроза того, что в ближайшие пять лет Россия может напасть на страну НАТО, означает, что немцы, как и многие их соседи, работают над усилением своей армии. Ключевой частью этих планов являются оборонные предприятия, такие как Rheinmetall.

Запад увеличивает расходы на оборону

Германия существенно увеличит расходы на оборону на фоне угрозы со стороны РФ. Издание Bloomberg писало, что в запланированном бюджете есть и средства на поддержку Украины. Речь идет о 9 млрд евро в год.

В то же время страны НАТО планируют потратить более 1,5 триллиона долларов на оборону в 2025 году. В этом году все союзники намерены достичь прежнего целевого показателя расходов в 2% ВВП.

