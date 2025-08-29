Праздник Усекновение имеет немало украинских обычаев и запретов.

В конце лета православные верующие отмечают Усекновение Главы Иоанна Предтечи, день памяти мученической смерти известного пророка Иоанна Крестителя. В храмах в этот день проводятся богослужения в честь святого. А в народных обычаях есть необычное суеверие: когда Усекновение Главы Иоанна Предтечи, нельзя разрезать круглые предметы.

По новому стилю событие наступает 29 августа, а по старому - 11 августа. Мы рассказали, как появилось это торжество и о чем стоит помолиться всем верующим.

Что за праздник Усекновение Главы Иоанна Предтечи

В эту дату христиане вспоминают казнь пророка Иоанна, последнего ветхозаветного прорицателя, который предвидел рождение Христа. Для христианства это очень важная фигура. Его смерть в Библии описывается так: проповедник публично осудил царя Ирода за близкородственный брак, за что владыка посчитал его врагом. Когда дочь Ирода попросила в подарок голову Иоанна на блюде, святого обезглавили.

Видео дня

В христианстве "праздниками" называются даже скорбные дни, и сегодня верующие оплакивают праведника. А также чтят подвиг Иоанна, который не побоялся обличить самого царя.

На Усекновение Главы Иоанна Предтечи традиции предписывают воздерживаться от веселья, усиленно молиться и посетить богослужение. По возможности стоит сходить на проповедь и признаться в вещах, которые терзают душу. Считается, что Креститель поможет самокритичным людям обрести покой.

Запреты на Усекновение Главы Иоанна Предтечи - что нельзя делать

У наших суеверных предков было поверье о том, что 29 августа нельзя совершать любые действия, похожие на отсечение головы. Некоторые люди говорили, что вообще нельзя брать острые предметы, а хлеб надо ломать руками. Усекновение Главы Иоанна Предтечи в Украине сопровождается верованиями о запрете нарезки капусты, помидоров и прочих округлых продуктов.

Церковнослужители такие суеверия не признают. По православному учению на Усекновение нельзя:

ссориться с родными;

злоупотреблять спиртным;

ругаться матом;

завидовать и желать несчастья другим.

Благим поступком для верующих считается придерживаться поста на праздник, если позволяет здоровье.

Молитва на Усекновение Главы Иоанна Предтечи

Крестителю Иоанн, хранитель Божьей мудрости и заступник людей перед Богом, молю тебя о милости и благословении. Не оставь меня один на один с горем. Услышь мои стремления к очищению греха и освобождению от душевных тяжестей. Очисти мою душу от страданий, тело - от болезней, разум - от заблуждений. Помоги мне осознать замысел Господа и отыскать дорогу к Божьему Царству. Аминь.

Вас также могут заинтересовать новости: