Уже несколько дней на Земле не происходят магнитные бури.

29 августа геомагнитная обстановка на Земле остаётся спокойной, и в ближайшие сутки магнитных бурь не ожидается.

По данным Центра прогнозов космической погоды NOAA, уровень геомагнитной активности сохраняется на низком уровне: Kp-индекс не превысит 3. Это значительно ниже пороговых значений для начала бури.

Аналогичные данные приводит и Британская геологическая служба, отмечая категорию "Quiet", то есть "спокойно".

Прогноз MeteoAgent также подтверждает стабильность. К-индекс будет около 3, что соответствует нормальному фону.

Все это означает, что 29 августа не стоит ожидать сбоев в работе спутниковых систем, радиосвязи и навигации, а влияние на здоровье людей будет минимальным. Для метеочувствительных людей день пройдёт без выраженного воздействия космической погоды.

Напомним, что магнитные бури — это не только явление, которое вызывает полярные сияния, но и фактор, влияющий на технологии и здоровье. Поэтому учёные по всему миру внимательно отслеживают солнечную активность и прогнозируют геомагнитную обстановку, чтобы люди могли заранее подготовиться.

