Дата 29 августа считается грустной для украинцев и для всех верующих. Какой сегодня праздник в мире могут знать мотоциклисты. Мы назвали важнейшие традиции сегодняшней даты и перечислили ее известных именинников.
Какой сегодня праздник в Украине
Дату 29 августа вспоминают в связи с днем рождения таких отечественных деятелей - писательницы Людмилы Старицкой-Черняховской, полководца УСС Мирона Тарнавского, журналиста и литературного критика Дмитрия Донцова, поэтессы Мирославы Сопилки, военнослужащих ВСУ и Героев Украины Леонида Ходы и Андрея Сороки.
Какой-либо праздник сегодня в Украине отсутствует. Для нашей страны это скорбная дата - День памяти защитников Украины. Мы чествуем всех героев, посвятивших жизнь борьбе за независимость Родины, и благодарим их за подвиг. Верующие люди могут заказать в церкви панихиду за упокой душ военных и прочесть молитвы за воинов, которые продолжают героическую службу.
Какой сегодня праздник в мире
ООН в эту дату проводит Международный день против ядерных испытаний. Его цель - распространить информацию об опасности ядерного оружия для мира, необходимости разоружения и налаживания мирного диалога.
Поклонники байков отмечают День рождения мотоцикла. В честь торжества устраивают гонки и награждают лучших мастеров.
Среди рожденных 29 августа знаменитостей упоминания достойны философ Джон Лок, художник Жан-Огюст-Доминик Энгр, писатель Морис Метерлинк, актриса Ингрид Бергман, саксофонист Чарли Паркер, певец Майкл Джексон.
Какой сегодня праздник церковный
Христиане отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи - в честь трагической гибели знаменитого пророка. Он был казнен за то, что публично осуждал пороки царя Ирода.
В старом стиле 29 августа - праздник Перенесения святого образа Иисуса в Константинополь, известный также как Ореховый Спас.
Какой праздник 29 августа в народе
Для наших предков приметы были единственным способом предсказать погоду:
- если пришли заморозки, то будет холодная осень;
- круг вокруг луны ночью сулит дождь;
- гром предвещает теплую осень и позднюю зиму;
- если начался листопад, то лето уже кончилось.
Крестьяне в праздник сегодня заканчивали косить пшеницу. Конец жатвы праздновали с большой радостью, песнями, плясками. Всё село гуляло несколько дней.
Православные, которые знали, какой сегодня церковный праздник, старались совершать добрые дела, не шуметь и не грешить, чтобы не обидеть Иоанна Крестителя. По давним традициям было принять не резать никаких круглых продуктов.
Что нельзя делать сегодня
Не подходит сегодня праздник для веселья, шумных вечеринок, переедания, ведь и в церковном, и в государственном календаре это день скорби. Нельзя пользоваться острыми и колющими предметами, а также есть мясо и молочные продукты, поскольку наступает однодневный пост. Под запретом переедание, употребление алкоголя.