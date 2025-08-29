Во время приготовления блюд мы почти всегда используем этот прибор.

Вытяжка на кухне всегда работает, чтобы улавливать жирные частицы во время приготовления ваших любимых блюд на плите. Иногда ее может быть сложно вымыть, однако издание Real Simple поделилось, как это сделать правильно.

Несмотря на то, что большинство вытяжек имеют схожие компоненты, не помешает ознакомиться с инструкцией производителя по ее чистке. В такой инструкции будут указания по снятию фильтров, которые всегда являются наиболее жирными частями.

"Избегайте агрессивных моющих средств и абразивных инструментов, таких как проволочные щетки, которые могут повредить поверхность, а поскольку вы будете работать на уровне глаз или над головой, защитные очки пригодятся, если моющее средство разбрызгается. Наконец, перед началом чистки отключите вытяжку от сети или выключите автоматический выключатель", - советуют в материале.

Как почистить вытяжку?

Для этого вам нужно использовать моющий раствор, который содержит обезжириватель, а ополаскивание дистиллированным белым уксусом и раствором воды оставляет компоненты идеально чистыми.

Что вам понадобится

пищевая сода;

средство для мытья посуды с жирорастворителем;

кипяток;

дистиллированный белый уксус;

распылитель;

нейлоновая щетка с мягкой щетиной;

салфетки из микрофибры;

раковина или большая форма для выпечки.

Сначала найдите и снимите многоразовый фильтр на нижней стороне вытяжки. Большинство из них выдвигаются. Если он покрыт съемной решеткой, снимите ее также.

"Наполните кухонную раковину или большую форму для выпечки кипятком и добавьте столовую ложку жидкости для мытья посуды и 1/2 стакана пищевой соды. Погрузите фильтр и решетку и оставьте их замачиваться по крайней мере на 15 минут, пока вы чистите остальную вытяжку", - объяснили в Real Simple.

После этого наполните пульверизатор теплой водой и несколькими каплями моющего средства для посуды, смочите микрофибровую салфетку чистящим раствором и вытрите жир с лопастей вентилятора.

"Затем слегка опрыскайте небольшой участок вытяжки и дайте средству подействовать в течение нескольких минут, прежде чем вытирать участок микрофибровой салфеткой. Часто промывайте салфетку теплой водой и продолжайте чистить весь прибор. Двигайтесь вдоль волокон нержавеющей стали, чтобы избежать полос и царапин", - рекомендуют в издании.

Если на вытяжке есть сильные загрязнения или прилипшие остатки пищи, окуните мягкую нейлоновую щетку в мыльный раствор и посыпьте ее пищевой содой.

Далее наполните пульверизатор 50% дистиллированным белым уксусом и 50% водой. Опрыскайте поверхности вытяжки смесью и возьмите чистую микрофибровую ткань, чтобы отполировать ее до блеска.

"Выньте фильтр из раствора для замачивания и почистите его мягкой щеткой. Хорошо промойте, высушите микрофибровой салфеткой и вставьте обратно в вытяжку", - добавили в материале.

Как часто нужно мыть вытяжку

Если вы каждый день пользуетесь плитой, вытирайте брызги из вытяжки ежедневно и ежемесячно тщательно ее чистите. Если готовите редко, то мойте ее со сменой сезонов.

Другие советы экспертов

