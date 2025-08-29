РФ и Китай впервые провели совместное патрулирование подводных лодок в Тихом океане

Россия и Китай совершили первое совместное патрулирование подводных лодок в Тихом океане. По данным российских СМИ, в миссии приняли участие дизель-электрические субмарины, в том числе российская подводная лодка "Волхов", которая прошла около 2000 миль от базы во Владивостоке, пишет CNN.
Маршрут патрулирования пролегал через Японское и Восточно-Китайское моря.
Китай официально не подтвердил участие в миссии, однако государственное издание Global Times опубликовало сообщение со ссылкой на российскую сторону. Китайские эксперты назвали это свидетельством высокого уровня стратегического доверия между Москвой и Пекином.
"Совместные патрулирования и учения усиливают возможности обеих стран в сфере морской безопасности", - отметил военный аналитик Чжан Цзюньше.
В 2021 году китайские и российские корабли впервые провели совместное патрулирование вокруг Японии.
С тех пор совместные операции в Тихом океане стали ежегодными. В прошлом году к сотрудничеству присоединились также корабли Береговой охраны Китая и Пограничной службы России, которые патрулировали Берингово море вблизи границы с США.
Главная цель - "укрепление военно-морского сотрудничества и защита экономических интересов двух стран", отмечают российские пропагандистские СМИ.
Реакция США
Американские военные внимательно следят за активностью России и Китая в Арктике и возле Аляски. NORAD зафиксировал по меньшей мере четыре полета российских самолетов-разведчиков в зону ПВО Аляски только за последнюю неделю.
В Береговой охране США сообщили об активности пяти китайских исследовательских судов в арктических водах.
Хотя NORAD отметил, что полеты российских самолетов "не представляют прямой угрозы", частота их появления вблизи США является необычно высокой.