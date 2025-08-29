В некоторых случаях военнообязанного могут признать годным для службы в тыловых подразделениях.

В Украине продолжают призывать мужчин для отражения российской агрессии. От службы могут освободить, если у человека есть болезни, которые делают его непригодным для армии.

Мы разобрались, какие болезни не подлежат мобилизации в Украине, а также как это оформить.

Кто не подлежит мобилизации в Украине 2025

То, с какими болезнями не мобилизуют, указывается в приказе Министерства обороны (№402). Там прописан перечень с болезнями, физическими состояниями и недостатками для определения, насколько лицо не пригодно к прохождению службы. В документе всего 87 статей, разделенных по категориям.

Используя эту таблицу можно разобраться, с какими болезнями ВВК признает мужчину непригодным к службе.

Важно помнить, что если у человека есть медицинские документы, которые подтверждают его непригодность, а на ВВК он не получил соответствующий статус, то у него есть месяц на обжалование решения.

В то же время наличие инвалидности не влияет на степень пригодности мужчины к военной службе. Так, в приказе Минобороны (№402) наличие группы не указывается ни в одном из критериев касательно установления степени годности.

Инвалидность лишь дополнительно подтверждает наличие у человека осложнений из-за болезни. Бывает, что мужчину со 2 группой могут признать годным для прохождения службы в тыловых подразделениях, а с третьей - вовсе непригодным. При этом людей с первой группой инвалидности в основном не берут в армию.

Имея инвалидность, человек может получить отсрочку от службы, но непригодным при этом считаться не будет.

Для оформления отсрочки из-за состояния здоровья мужчине необходимо пройти ВВК. Там его могут признать временно непригодным. Например, если недавно у человека была операция или скоро должна состояться.

Однако в таком случае отсрочку могут дать на несколько месяцев, а после того - нужно повторно пройти ВВК.

Как рассказывала УНИАН адвокат Татьяна Бухольская, в ее практике случалось, что мужчину трижды признавали временно непригодным и давали отсрочку. На четвертый визит прописывали или пригоден, или "непригоден", но пригоден для службы в:

частях обеспечения;

ТЦК;

медподразделениях;

подразделениях логистики, связи и охраны;

высших военных учебных заведениях;

учебных центрах.

Таким образом каждый случай индивидуален и зависит от состояния здоровья конкретного человека, наличия у него инвалидности.

