"Подруга" артистки рассказала подробности их общения.

Известная украинская певица Камалия недавно удивила сеть рассказом о подруге-предательнице. Тогда артистка не стала вдаваться в подробности конфликта и не назвала имени женщины, которая была для нее близкой подругой более 20 лет. А лишь отметила, что "пригрела змею", которая "ударила ее прямо в сердце".

Но на днях стало известно, что речь шла о бизнесвумен и владелице нескольких известных компаний в сфере шоу-бизнеса Светлане Голинской. Именно ее фото тогда опубликовала в скандальном сообщении Камалия. Женщина впервые вышла на связь и решила расставить все точки над "і".

"Не могу сказать, что мы с Камалией являемся подругами в традиционном понимании этого слова. Я знаю ее семью более 10 лет. Несколько раз была приглашена на семейные мероприятия, но в основном из-за нашего сотрудничества в проекте YUNA. А вот наши дети поддерживают отношения. Поэтому мы действительно имели контакт. Последний раз виделись в Испании больше года назад", - отметила Светлана в интервью изданию OBOZ.UA.

Голинская также объяснила, что могло спровоцировать такие негативные высказывания Камалии в ее адрес. Об этом она сказала так:

"Мне кажется, что Камалия просто запуталась в своих отношениях, не побоюсь даже сказать как есть: в любовниках. Я не знаю, к кому она меня приревновала. Но, опубликовав все это, нанесла ущерб не только моей репутации, но и опозорила свою семью. Кроме громкого сообщения, у меня есть еще несколько материалов, содержащих клевету в мой адрес. Этого достаточно для открытия судебного дела. Однако я решила не распространять эти видео, ведь уважаю Захура и его племянника Умера. Я предупредила их, что имею полное моральное право действовать, как посчитаю нужным, если решу это обнародовать. Они ответили, что как уважали меня, так будут уважать и в дальнейшем. Также отметили, что если сочту необходимым обратиться в суд и использовать эти материалы, не станут помехой".

Светлана добавила, что сейчас ожидает от исполнительницы публичных извинений.

