Кровавый удар по Киеву: в Euractiv раскрыли, как ЕС может наказать Россию

Новые удары РФ против гражданских объектов могут стать катализатором для принятия более решительных шагов уже в ближайшее время, говорят дипломаты.

Ракетный удар России по Киеву, который повредил здание миссии ЕС и Британского совета, стал толчком для обсуждения новых мер против Москвы в Брюсселе. Министры иностранных дел ЕС соберутся на этой неделе в Копенгагене, чтобы согласовать 19-й пакет санкций против Москвы, пишет Euractiv.

Новые ограничения

Во внутреннем документе, который оказался в распоряжении Euractiv, предлагаются более жесткие шаги в отношении России на фоне усиления обстрелов. В частности:

борьба с "теневым флотом" российских танкеров;

новые ограничения импорта товаров из РФ;

санкции против компаний в Китае и Индии, которые помогают обходить ограничения.

Дискуссия о вторичных санкциях

Копенгаген и несколько других столиц призывают активировать инструмент ЕС для борьбы с обходом санкций, который позволит блокировать экспорт чувствительных товаров в третьи страны.

Видео дня

"Его активация может открыть путь к вторичным санкциям - шагу, которого ЕС долго избегал", - говорится в документе.

Замороженные активы России

Отдельно обсуждается судьба замороженных активов российского центробанка на сумму около 300 млрд евро. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом об изъятии этих средств и направлении их в пользу Украины.

Впрочем, Франция, Германия и Бельгия опасаются, что прямое изъятие средств "подорвет доверие к евро как резервной валюте".

Повышение давления

Европейский министр санкций Дэвид О'Салливан подчеркнул, что важно не только принимать новые правила, но и эффективно применять уже существующие.

По словам дипломатов, новые удары РФ против гражданских объектов могут стать катализатором для принятия более решительных шагов уже в ближайшее время.

Удар по Киеву

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа РФ атаковала украинскую столицу. По состоянию на 01:30 29 августа количество погибших в результате удара возросло до 23.

Вследствие российского террора повреждены 225 жилых домов. Вместе с нежилой застройкой, гаражами, дворами и общественными зданиями повреждения зафиксированы во всех районах столицы.

После российской атаки по Киеву жители разрушенного дома разбирали обломки и пытались помочь спасти своих соседей, ожидая бойцов ГСЧС. Среди тех, кто пытался помочь, был 19-летний Владислав Калашников. Несмотря на то, что его собственная квартира была разрушена во время обстрела, он поспешил на помощь жителям соседнего дома.

Вас также могут заинтересовать новости: