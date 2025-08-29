Кровавый удар по Киеву: в Euractiv раскрыли, как ЕС может наказать Россию

Ракетный удар России по Киеву, который повредил здание миссии ЕС и Британского совета, стал толчком для обсуждения новых мер против Москвы в Брюсселе. Министры иностранных дел ЕС соберутся на этой неделе в Копенгагене, чтобы согласовать 19-й пакет санкций против Москвы, пишет Euractiv.
Новые ограничения
Во внутреннем документе, который оказался в распоряжении Euractiv, предлагаются более жесткие шаги в отношении России на фоне усиления обстрелов. В частности:
- борьба с "теневым флотом" российских танкеров;
- новые ограничения импорта товаров из РФ;
- санкции против компаний в Китае и Индии, которые помогают обходить ограничения.
Дискуссия о вторичных санкциях
Копенгаген и несколько других столиц призывают активировать инструмент ЕС для борьбы с обходом санкций, который позволит блокировать экспорт чувствительных товаров в третьи страны.
"Его активация может открыть путь к вторичным санкциям - шагу, которого ЕС долго избегал", - говорится в документе.
Замороженные активы России
Отдельно обсуждается судьба замороженных активов российского центробанка на сумму около 300 млрд евро. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом об изъятии этих средств и направлении их в пользу Украины.
Впрочем, Франция, Германия и Бельгия опасаются, что прямое изъятие средств "подорвет доверие к евро как резервной валюте".
Повышение давления
Европейский министр санкций Дэвид О'Салливан подчеркнул, что важно не только принимать новые правила, но и эффективно применять уже существующие.
По словам дипломатов, новые удары РФ против гражданских объектов могут стать катализатором для принятия более решительных шагов уже в ближайшее время.
Удар по Киеву
Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа РФ атаковала украинскую столицу. По состоянию на 01:30 29 августа количество погибших в результате удара возросло до 23.
Вследствие российского террора повреждены 225 жилых домов. Вместе с нежилой застройкой, гаражами, дворами и общественными зданиями повреждения зафиксированы во всех районах столицы.
После российской атаки по Киеву жители разрушенного дома разбирали обломки и пытались помочь спасти своих соседей, ожидая бойцов ГСЧС. Среди тех, кто пытался помочь, был 19-летний Владислав Калашников. Несмотря на то, что его собственная квартира была разрушена во время обстрела, он поспешил на помощь жителям соседнего дома.