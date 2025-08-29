Внимательно рассмотрите изображение, чтобы ничего не пропустить.

Головоломки на поиск слов являются очень популярными в интернете. Эти, казалось бы, простые задачки, покорили многих пользователей.

По сути такие головоломки состоят из набора букв, расположенных на картинке. Где-то среди них спрятано одно или несколько слов, которые читатель должен отыскать за определенный промежуток времени. Слова могут быть спрятаны в любом из следующих сочетаний: по горизонтали, вертикали или диагонали, если не указано иное. УНИАН подготовил для вас именно такое задание.

Решение таких задачек – один из лучших способов потренировать внимательность к деталям, концентрацию и навыки распознавания образов. Кроме того, эти головоломки служат отличным упражнением как для глаз, так и для мозга. Давайте проверим, насколько острое ваше зрение.

Видео дня

Ниже вы увидите изображение с набором букв. Среди них мы спрятали слово "пюре". В этой конкретной головоломке искать надо по вертикали и по горизонтали.

Внимательно рассмотрите изображение, чтобы ничего не пропустить. Помните, что времени мало, ведь на ответ у вас будет всего 10 секунд.

Ну что? Вы готовы проверить себя? Тогда начинаем отсчет времени. Чтобы вам было удобнее, можете установить таймер.

Что ж, ваши 10 секунд исчерпаны. Удалось ли вам заметить слово "пюре" в том хаосе? Если вы справились так быстро, можете собой гордиться. Ваша внимательность к деталям непременно пригодится.

Ответ на головоломку:

Больше головоломок на поиск слов от УНИАН

Предлагаем проверить ваши способности в интересной головоломке, где надо отыскать слово "трамвай". Сделать это будет непросто, а времени очень мало – всего 11 секунд.

Или же можете попробовать найти слово "Куба" за 8 секунд. Справиться с этой задачей может только каждый третий.

Вас также могут заинтересовать новости: