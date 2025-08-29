Украинцам не стоит надеяться на чудо-оружие, но и российский потенциал не является неисчерпаемым.

Новые украинские ракеты "Фламинго" и "Сапсан" не являются чудо-оружием, которое изменит ход войны в короткое время. Но они могут ускорить наступление того момента, когда Россия больше не сможет продолжать агрессию. Такое мнение в интервью "Украинскому радио" высказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

"Не существует Wunderwaffe (нем. - чудо-оружие), то есть оружия, которое способно принести нам победу. Только комплексное сочетание различных видов вооружений, военной техники, алгоритмов ее применения, определенных технологических решений может принести нам технологическое преимущество на поле боя. А значит дать преимущество и победу на поле боя", - заявил он.

По мнению Селезнева, "тактика тысячи малых порезов" работает, и враг постепенно выдыхается. В этом контексте эксперт в частности упомянул украинские удары по российским НПЗ, из-за которых Россия потеряла значительную часть нефтепереработки.

"Конечно, не произойдет такого чуда, что деньги у россиян закончатся завтра. Но этот процесс совершенно очевиден. Постепенное выхолащивание наступательного потенциала российской армии, думаю, в конце концов даст нам тот же результат - Путин будет вынужден ставить эту войну на паузу", - подчеркнул аналитик.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, агенты ГУР взорвали цистерны с горючим на станции "Тверь" в России. Вспыхнул масштабный пожар, который надолго заблокировал эту железнодорожную ветку, не говоря уже о прямых убытках от потерянных цистерн с горючим и разрушений на станции.

Также мы рассказывали, что только за 4 последних дня украинские спецназовцы поразили 17 российских систем противовоздушной обороны, РЭБ и радиолокационных станций. Это значительно ослабляет возможности россиян противостоять налетам украинских дронов.

