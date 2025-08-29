'Можно оказаться в чистом поле': генерал назвал главную угрозу буферной зоны

Романенко отмечает, что украинские военные могут оказаться вне прочных фортификаций.

О возможности определения буферной зоны в случае принятия соглашения о перемирии надо вести, но необходимо понимать, какие есть угрозы есть в этом вопросе.

Об этом сказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире "Радио NV".

"Мы помним предыдущие зоны в Минских соглашениях, которые применялись уже непосредственно во время этой войны, которая длится с 2014 года. Есть примеры международные. То есть было бы желание", - отметил он.

Видео дня

При этом добавил, что в вопросе создания такой буферной зоны есть и опасности для Украины.

"Опасность в том, что, например, сейчас линия соприкосновения там, где у нас есть фортификации, мощные районы обороны, а нам будут предлагать отойти на 40 км. Это надо покинуть на отдельных участках все и где-то выйти в поле и, мол, чините что-то, если это вам нужно. На отдельных участках может быть и такое", - сказал Романенко.

По его словам, во время переговоров надо взвешивать всю протяженность фронта, с учетом ситуации на отдельных местностях. "Это тяжелая работа, тяжелые компромиссы, но она важна и нужна и этим вопросом надо заниматься", - сказал Романенко.

Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин на Аляске "перевел стрелки" по вопросу о приостановлении ведения боевых действий в сторону соглашения о перемирии. При этом затягивает этот процесс с тем, чтобы захватывать новые территории.

Буферная зона на фронте - что известно

Как известно, издание "Politico" пишет, что европейские лидеры обсуждают возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими позициями в случае заключения мирного соглашения.

При этом отмечается, что инициатива вызывает противоречивые оценки: она может требовать территориальных уступок от Киева и пока не имеет его официальной поддержки. США не принимают активного участия в этих дискуссиях.

Впрочем, тот факт, что европейские чиновники рассматривают возможность блокирования полосы украинской территории для обеспечения хрупкого мира, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО, отмечает издание.

Бывший чиновник Пентагона Джим Таунсенд раскритиковал идею, отметив, что европейцы "хватаются за соломинку". При этом добавил, что россияне не боятся европейцев, то большая ошибка тех, кто думает, что несколько наблюдателей смогут остановить вторжение.

Некоторые европейские чиновники сравнивают возможную зону не с корейской демаркационной линией, а с разделением Германии во время Холодной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: