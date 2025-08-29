Кроме того, он вспомнил об издевательствах оккупантов, которые пережил в неволе.

Освобожденный после трех лет в российском плену бывший мэр Херсона Владимир Николаенко рассказал, как оккупанты пытались склонить его к сотрудничеству и назначить на должность "губернатора".

"Главной задачей россиян было склонить меня к сотрудничеству. Еще Сальдо не был "губернатором", они говорили мне "Можешь занимать это место". И когда меня забирали на Севастополь, это было где-то часа 4-5 утра, он (один из ФСБшников, – ред.) вышел и говорит: "Ну что, не передумал? Если не передумал, сейчас поедешь на Севастополь, одумаешься там за месяц-два, признаешь новую власть, будешь с нами сотрудничать. А мы за неделю-другую расфигачим ваши Силы ССО", - рассказал он изданию Мост.

Однако за "месяц-два" у оккупантов ничего не получилось, "расфигачить ССО" врагу также не удалось, добавил освобожденный из плена бывший городской голова Херсона.

Позже россияне назначили своего "губернатора" Херсонщины. Им стал коллаборант Владимир Сальдо. По словам Николаенко, когда он об этом узнал, то начал смеяться.

"Я начал смеяться, а они спрашивают: "Почему смеетесь?". Я говорю: "Да знаю я его, предлагал меня научить плохому". А они говорят: "Да у нас не забалует". А я говорю: "Да он еще не таких дурил". Потом я увидел, что Стремоусов появился у них. А потом появился Кобец. Они сказали: "Вот ты не согласился, мы нашли мэра. Что ты можешь нам сказать?". Я сказал, что впервые о нем слышу. Тогда я понял, что Колыхаева они или убрали, или он сам ушел. Это был конец апреля. Где-то уже перед отправкой на Севастополь", – вспомнил бывший мэр Херсона.

Он также рассказал, что во время пребывания в российском плену его не раз избивали. Кроме того, он имел несколько переломов ребер. А однажды захватчики вывели его на расстрел.

"Поставили к стенке, сказали "Сейчас будем тебя расстреливать". Я сказал "Давайте" и стал к стене. Спросили, не страшно ли мне не страшно. Я сказал, что страшно, сдыхать не хочется, но я свой семейный долг выполнил – продолжение рода – у меня двое внуков. Пришло время – значит пришло время. Один начал стрелять в стенку, другие начали кричать "Завязывай!", – вспоминает Владимир МНколаенко.

Обмен пленными

Напомним, 24 августа 2025 года состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в неволе с 2022 года. Точное количество освобожденных из российского плена людей не раскрывалось.

Отметим, что в тот день в Украину вернулся и журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, которого россияне схватили на Киевщине в начале полномасштабного вторжения.

