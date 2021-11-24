УНИАН собрал подборку лучших рождественских локаций со всего мира.

Еще с середины ноября во многих городах мира начинает витать рождественский дух.

Улицы, парки и торговые центры украшаются рождественскими огнями, а местами уже начинают работать рождественские ярмарки. Таким образом жителям и гостям городов стараются поднять настроение в самый мрачный период года, когда рано темнеет, кругом слякоть, а зелени почти не осталось.

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacОсобенно это актуально на втором году пандемии коронавируса, когда оказалось, что людям для счастья нужно не так уж много – порой достаточно выбраться на чашечку глинтвейна в красивое место в компании родных или друзей.

УНИАН собрал подборку лучших рождественских локаций со всего мира, опубликованных фотосервисом Reuters.

И хотя уже известно, что часть городов Европы, например, Вена и Мюнхен, приостанавливают или вообще отменяют рождественские ярмарки из-за ситуации с коронавирусом, в большинстве городов решили не отказывать гражданам и туристам в празднике. Правда, совсем без карантинных ограничений не обойтись – местами без COVID-сертификата на ярмарку не попасть, маски тоже необходимы.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка", рекомендовав странам ЕС временно запретить туристические поездки путешественникам из нашей страны. Однако большинство стран Европы вскоре объявили, что не будут закрываться для путешественников из Украины. С полным списком вы можете ознакомиться в нашем отдельном материале.

Автор: Марина Григоренко