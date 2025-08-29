В перечне есть Лошадь и Змея.

Гороскоп на сегодня по восточному календарю обещает удачу некоторым знакам. В пятницу, 29 августа 2025 года, сразу шесть знаков китайского Зодиака окажутся под особым покровительством судьбы. Этот день - День открытых дверей в год Металлической Лошади (Гэн У), в год Деревянной Змеи и в месяц Деревянной Обезьяны, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В китайской традиции такие дни считаются моментами прорыва. Именно тогда появляются новые возможности, складываются удачные обстоятельства и мир словно подталкивает действовать. Под динамичным влиянием Лошади энергия этого дня ощущается сильной, живой и неудержимой, словно Вселенная намекает: "Сейчас твой момент".

Атмосфера усиливается еще и тем, что впереди длинные выходные, поэтому удача приобретает оттенок праздника. Для избранных знаков этот день станет точкой перемен, долгожданных совпадений и событий, о которых захочется рассказать самым близким.

Лошадь

Для Лошади это особенный день, ведь он совпадает со столпом вашего знака. Энергия Металлической Лошади усиливает вашу харизму и делает вас центром внимания. День открытых дверей буквально открывает путь - двери будут распахиваться сами. Ожидайте приглашений, предложений и внимания, за которыми не нужно будет бегать.

Ваше везение сегодня проявляется в том, что вы заметны. Люди видят ваши усилия, талант и очарование. Возможны неожиданные предложения или признание там, где вы его давно ждали. Пятница даст почувствовать: удача действительно на вашей стороне.

Змея

Гороскоп на 29 августа 2025 для представителей знака Змея сулит грандиозный прорыв. Год Деревянной Змеи продолжается, а пятничный День открытых дверей напомнит вам, что вы не одни. В нужный момент рядом появится человек, откроется шанс или уйдет проблема, которая мешала двигаться вперед.

29 августа принесет вам поддержку - пусть не громкую и не драматичную, но очень ощутимую. Это будет именно то, что позволит поверить, что вы двигаетесь в правильном направлении. Под влиянием энергии Лошади скорость событий увеличится, как только вы перестанете сомневаться.

Дракон

Для Дракона этот день станет временем прорыва там, где долгое время не было движения. Столп Металлической Лошади дарит смелость и решительность, а значит, вы готовы на шаг, к которому раньше не решались.

Возможен быстрый прогресс в плане или неожиданные предложения, которые изменят ваши ближайшие дни. 29 августа станет подтверждением того, что настал ваш час. Ваша удача - это возможность двигаться вперед с уверенностью и обрести ощутимый результат.

Крыса

Обычно Крыса и Лошадь не слишком гармоничны, но именно в День открытых дверей противоречия уходят. 29 августа вам улыбнется неожиданный поворот: ситуация, казавшаяся сложной, внезапно станет вашей выгодой.

Финансовые вопросы, разговоры или планы выстроятся так, как вы и мечтали. Ваше везение - в изменениях. Вместо борьбы с преградами вы получите путь, который открывается легко и без усилий. К концу дня вы почувствуете: время наконец-то работает на вас.

Собака

29 августа энергия Металлической Лошади осветит знак Собаки особенно ярко. Это день признания и награды. Вы можете услышать слова благодарности, получить долгожданную похвалу или даже материальное вознаграждение, которое станет подтверждением вашего вклада.

Эта удача подарит эмоциональное равновесие. Вы поймете, что ваши усилия были замечены, а вы сами - не в тени. День открывает дорогу новым возможностям, ведь теперь Вселенная напоминает вам: ваша ценность велика.

Обезьяна

Август - месяц Обезьяны, а значит, и энергии для вас вдвойне больше. День открытых дверей приумножает ваш потенциал, а влияние Лошади добавляет яркости и шарма. Ваше остроумие и харизма станут настоящими магнитами в профессиональной и личной сфере.

29 августа подарит победу, которая будет радостной и легкой. Возможен неожиданный успех или решение, выгодное именно вам. День наполнен игривостью и смелостью, идеально подходящей для праздничных выходных. Удача будет идти к вам через заметность и признание.

