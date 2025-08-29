Это один из вариантов обеспечения прекращения огня, хотя его реализация требует территориальных уступок от Киева.

Европейские дипломаты и военные чиновники обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими позициями. План предусматривает размещение миротворческих сил для контроля режима прекращения огня, пишет Politico.

Однако инициатива вызывает противоречивые оценки: она может требовать территориальных уступок от Киева и пока не имеет его официальной поддержки. США не принимают активного участия в этих дискуссиях.

Впрочем, тот факт, что европейские чиновники рассматривают возможность блокирования полосы украинской территории для обеспечения хрупкого мира, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО, отмечает издание.

Бывший чиновник Пентагона Джим Таунсенд раскритиковал идею:

"Они хватаются за соломинку. Россияне не боятся европейцев. И если думают, что несколько наблюдателей смогут остановить вторжение, то они ошибаются".

Некоторые европейские чиновники сравнивают возможную зону не с корейской демаркационной линией, а с разделением Германии во время Холодной войны.

Военная составляющая

Количество военных для патрулирования оценивается от 4 000 до 60 000 человек. Потенциальными участниками называют Великобританию и Францию, которые уже лоббируют поддержку союзников. В то же время:

Польша и Германия отказываются от размещения своих сил;

Эстония готова предоставить ограниченный контингент;

большинство союзников ожидает, что Украина будет нести основную ответственность.

Риски и опасения

НАТО опасается, что переброска войск в буферную зону ослабит восточный фланг альянса. Зато Польша выразила обеспокоенность, что это сделает ее более уязвимой к атакам.

Эксперты предупреждают: буферная зона может повысить риск повторного вторжения в украинские города.

Вашингтон, по данным европейских дипломатов, займет минимальную роль в гарантиях безопасности Украины. США, однако, могут обеспечить спутниковую разведку и воздушную поддержку, поскольку только они имеют достаточные ресурсы для мониторинга соблюдения мирных договоренностей.

Окончательное решение о создании зоны и формата миротворческой миссии пока не принято.

Как сообщал УНИАН, 28 августа министры ЕС собрались в Копенгагене с одной целью: оказать давление на Россию с помощью двойного удара в виде санкций и поддержки Украины.

Европейский дипломат на условиях анонимности рассказал изданию, что целью этой встречи было усиление давления на Россию, чтобы показать Москве, что продолжение войны не имеет смысла.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне последних новостей заявил, что встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, скорее всего, не будет.

