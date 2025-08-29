Снижение пропускной способности Усть-Луги приведет к перенаправлению объемов нефти в другие порты РФ.

Российский нефтяной экспортный терминал в Усть-Луге в сентябре снизит производительность в два раза до около 350 000 баррелей в сутки. К этому привели повреждения трубопроводной инфраструктуры в результате атак украинских беспилотников.

Агентство Reuters пишет, что этот сбой показывает, как недавние удары Украины по ключевым энергетическим объектам осложняют российский экспорт и могут привести к перебоям в поставках.

Проблемы в Усть-Луге возникли после ударов беспилотников по насосной станции Унеча в Брянской области России в начале августа. Унеча является ключевым транзитным пунктом для нефти, направляющейся в Усть-Лугу.

Удары также повлияли на поставки по трубопроводу "Дружба", который снабжает Беларусь, Словакию и Венгрию. 28 августа Братислава сообщила, что поставки по трубопроводу возобновились в тестовом режиме.

Источники не уточнили, какой именно трубопровод был поврежден, но подтвердили, что ведутся ремонтные работы, при этом четкого графика полного восстановления нет.

Снижение пропускной способности Усть-Луги приведет к перенаправлению объемов нефти в российские порты Приморск и Новороссийск. Это может помочь ограничить потери экспорта.

Удары по энергетике РФ - последние новости

Газета NYT писала, что на фоне попыток мировых лидеров начать мирные переговоры, энергетическая война между Украиной и РФ набирает обороты.

Только в этом месяце украинская армия заявила о по меньшей мере 10 атаках на российские нефтяные объекты. По словам аналитиков, эти удары временно вывели из строя до 1/6 части нефтеперерабатывающих мощностей РФ, а цены на бензин резко повысились. Следует отметить, что неспособность перерабатывать нефть может заставить Россию увеличить экспорт, снизив цены, или уменьшить добычу.

Позже стало известно, что удары украинских дронов по российским нефтепроводам и двойное повышение пошлин США на товары из Индии начали бить по экспорту нефти из Москвы.

Так, еженедельные поставки сырой нефти из российских портов до 24 августа снизились на 320 тысяч баррелей в сутки и упали до минимума за четыре недели - 2,72 млн баррелей в сутки из-за уменьшения загрузок в балтийском порту Усть-Луга.

