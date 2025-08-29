Ведомства осудили появление триколора.

27 августа стартовал в этом году 82-й Венецианский кинофестиваль. Масштабное событие, на которое собрались тысячи представителей мира кино, не обошлось без скандала.

В частности, во время открытия фестиваля организаторами был размещен российский флаг. Это произошло именно в тот день, когда россияне снова нанесли удар по Киеву и другим городам Украины. В результате атаки на столицу погиб по меньшей мере 21 человек, среди них четверо детей и много пострадавших. Поэтому, МИД и Минкульт Украины в совместном заявлении осудили наличие флага РФ на Венецианском кинофестивале

"Фестиваль начался показом первой трагикомедии собственного авторства. Под этим флагом российские военные прямо сейчас совершают военные преступления. Россия совершила жестокое нападение на Киев и ряд других украинских городов, убив по меньшей мере 21 человека, в том числе 4 детей. В то же время организаторы предпочитают закрывать на это глаза и еще больше испортить репутацию фестиваля", - отметили представители министерств.

Они также отметили, что Венецианский кинофестиваль должен навсегда избавиться от всего российского.

"Единственное, что сейчас должен сделать Венецианский кинофестиваль - избавиться от присутствия России и российского флага. Пока у России есть свобода выбора, каким образом продолжать убийства гражданских в Украине, предоставление ей международной культурной сцены - это не свобода искусства, а лицемерие, равнодушие и поддержка еще большего террора", - отметили в заявлении.

К слову, Венецианский кинофестиваль в этом году будет длиться с 27 августа по 6 сентября. В основную программу мероприятия попал фильм "Незламний", в котором сыграл известный боксер Александр Усик. Также в конкурсной программе короткометражных фильмов будет международная премьера украинской ленты "Недоступні", которую снял Кирилл Земляной.

Напомним, ранее Вуди Аллен попал на "Миротворец" из-за выступления на российской неделе кино.

