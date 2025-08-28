Кроме того, повреждены 225 жилых домов.

В Киеве проводится спасательная операция после ночного удара российских оккупационных войск. Количество погибших продолжает расти.

"Продолжают поступать трагические известия из Дарницкого района. Уже известно о 22 погибших. Спасательная операция продолжается", – сообщил в 23:00 начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.

Он рассказал, что в результате российского террора повреждены 225 жилых домов. Вместе с нежилой застройкой, гаражами, дворами и общественными зданиями повреждения зафиксированы во всех районах столицы. Районные администрации уже насчитали более 5400 выбитых окон и оконных блоков. Почти 4 тысячи – в Голосеевском районе столицы, добавил Ткаченко.

К ликвидации последствий в течение дня привлекли почти 800 человек, 162 единицы техники. В целом ГСЧС вместе с коммунальщиками вывезли из мест повреждений более 2060 кубов мусора и обломков.

"На основной локации в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы, будут продолжаться всю ночь. Есть люди, с которыми нет связи со времени атаки. Поэтому, к сожалению, количество подтвержденных погибших будет расти. Уже известно о 4 погибших детях, самому маленькому – всего два годика", – говорится в сообщении.

Ткаченко отметил, что прицельными ударами по жилым домам, образовательным учреждениям, дипломатическим учреждениям и больницам Россия показывает свое "стремление к миру". По словам главы КГВА, сегодня оккупанты повредили Феофанию, областную больницу в Подольском районе столицы.

Атака РФ по Украине

Ночью 28 августа россияне нанесли массированный удар по Украине с использованием различных средств поражения. Оккупанты применили дроны, баллистику, крылатые ракеты Х-101, ракеты "Кинжал" и тому подобное.

По данным Воздушных сил ВСУ, в целом враг использовал для атаки 659 средств. Среди них – 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Под основным ударом был Киев. Также россияне атаковали Винницкую область, Запорожье и другие регионы страны.

Кроме того, был нанесен удар по гражданскому поезду "Киев-Харьков". Подвижный состав получил существенные повреждения.

