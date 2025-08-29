Ирина очаровала сеть кадром с малышом.

Жена известного украинского певца Дмитрия Монатика - Ирина - засветила лицо их младшего сына.

Не секрет, что долгое время супруги скрывали имя малыша и не показывали его на публике.

Но на днях Ирина опубликовала в Instagram фото с сыном Леоном, которого держит на руках в лифте. Мальчик смотрит в зеркало, а жена артиста делает совместное селфи.

"С младшеньким", - подписала лаконично снимок Ирина.

Реакция сети

Жену Монатика и их младшего сына засыпали комплиментами в комментариях:

"Любовь"

"Вау, какие красивые"

"Лучшая мамочка с младшеньким"

"Вы прекрасны"

"Младшенький сладкий Монатик".

К слову, Дмитрий состоит в браке с женой Ириной более десяти лет. Супруги воспитывают троих общих сыновей: 10-летнего Платона, 7-летнего Данила и Леона, которому исполнилось восемь месяцев.

Напомним, ранее певец Дмитрий Монатик публично обратился к своей жене. Артист также показал архивные фото с возлюбленной в сети.

