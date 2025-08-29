Жена известного украинского певца Дмитрия Монатика - Ирина - засветила лицо их младшего сына.
Не секрет, что долгое время супруги скрывали имя малыша и не показывали его на публике.
Но на днях Ирина опубликовала в Instagram фото с сыном Леоном, которого держит на руках в лифте. Мальчик смотрит в зеркало, а жена артиста делает совместное селфи.
"С младшеньким", - подписала лаконично снимок Ирина.
Реакция сети
Жену Монатика и их младшего сына засыпали комплиментами в комментариях:
- "Любовь"
- "Вау, какие красивые"
- "Лучшая мамочка с младшеньким"
- "Вы прекрасны"
- "Младшенький сладкий Монатик".
К слову, Дмитрий состоит в браке с женой Ириной более десяти лет. Супруги воспитывают троих общих сыновей: 10-летнего Платона, 7-летнего Данила и Леона, которому исполнилось восемь месяцев.
Напомним, ранее певец Дмитрий Монатик публично обратился к своей жене. Артист также показал архивные фото с возлюбленной в сети.