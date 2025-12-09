В список попали сразу пять итальянских городов.

Гастрономический туризм переживает бурный рост: согласно исследованию , сайта по туризму Acorn, три четверти путешественников теперь выбирают место отдыха, основываясь на гастрономических впечатлениях. Эксперты Titan Travel проанализировали доступность кулинарных курсов, рейтинги, цены и глобальный поисковый спрос, и назвали топ-10 лучших городов мира для гастрономических путешествий.

Как пишет DailyMail, доминирует в этом списке Италия: пять её городов названы одними из лучших в мире для любителей вкусно покушать.

Первое место в списке занимает Флоренция – и на это есть обоснованные причины, отмечает издание. Этот город предлагает 231 кулинарный мастер-класс, 74,5% из которых имеют рейтинг четыре звезды или выше.

Видео дня

Флоренция известна своими мясными блюдами, такими как "Бистекка алла Флорентина" — толстый стейк на косточке. Еще один региональный деликатес — лампредотто, уникальный сэндвич, приготовленный из говяжьего желудка. Не стоит пропускать и местное джелато, а учитывая, что это Италия, пицца и паста тоже будут отличными.

На втором месте Палермо, столица Сицилии, с 50 кулинарными мастер-классами и выдающимся рейтингом 88% отелей — четыре звезды и выше.

Болонья, известная своим рагу болоньезе, занимает третье место в списке.

На четвертом месте Лиссабон в Португалии, известный своим культовым десертом паштел-де-ната.

Вот полный список лучших городов для гастротуризма:

Флоренция Палермо Болонья Лиссабон Рим Брюссель Барселона Венеция Осака Хюэ (Вьетнам)

Кэсси Стрикленд, менеджер по продукту Titan Travel, отметила: "Сегодня путешественники хотят большего, чем просто осмотр достопримечательностей. Они хотят по-настоящему прочувствовать место назначения. Еда — это отличный способ сделать это, потому что она напрямую связывает вас с местной жизнью и традициями…. Самые ценные впечатления, как правило, связаны с местными шеф-поварами и семейными кухнями, где вы не только узнаете рецепты, но и услышите истории, лежащие в их основе".

Ранее стало известно, что город Алгарве в Португалии, который часто называют "Калифорнией Европы", получил звание лучшего в мире пляжного направления 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: