Тактику используют в таких оживленных городах, как Рим, Венеция и Милан.

Отдыхающих, планирующих отправиться в Италию, предупредили о ловушке мошенников, направленной на туристов в крупных городах. Об этом пишет Express.

Гуидо Терзуоли, эксперт по путешествиям в My Rental Homes, советует туристам в Италии быть осторожными относительно обычного мошенничества, из-за которого люди остаются без денег. По его словам, так называемое "мошенничество с розами" является распространенной тактикой, которую используют мошенники в таких оживленных городах, как Рим, Венеция и Милан, ориентируясь на ничего не подозревающих туристов.

По словам специалиста, мошенничество обычно происходит, когда к вам подходит человек с розами, когда вы идете по оживленной площади или тихой мощеной улице. Затем они впускают розу или толкают ее к вам, и если вы инстинктивно возьмете ее, начинается мошенничество.

Видео дня

"Если вы забираете розу, даже чтобы вернуть ее, мошенник настаивает, что она теперь ваша, и требует оплаты, часто говоря: "Теперь она ваша: вы должны мне за нее евро или два". Всего один цветок, и эти ловкие мошенники могут заставить вас потянуться к своему кошельку, даже если вы думаете, что не попадете на крючок. Настойчивость этих продавцов может быть довольно впечатляющей", - говорит Терзуоли.

Он советует просто игнорировать таких мошенников, ведь даже если вы пытаетесь вернуть розу, они отказываются - мол, она уже не их":

"Даже не смотрите на тех, кто протягивает розы. Проходите уверенно и не обращайте внимания. Не берите розу, просто оставьте ее на земле. Поверьте, такое бывает у туристов каждый день. Это особенно распространенное явление в крупных городах, поэтому будьте внимательны, когда посещаете самые известные места Италии".

Другие советы туристам

Стюардесса рассказала, в какой одежде опасно летать в самолетах. По словам бортпроводницы, одежду для полета нужно выбирать не только учитывая комфорт.

Испанская стюардесса поделилась, что на курсах узнала один неприятный секрет о перелетах. По ее словам, после этого она больше никогда не путешествует в шортах и сандалиях.

Также УНИАН сообщал, что опытный турист Марк Волтерс назвал девять слов, которые могут спасти жизнь в чужой стране. Он отметил, что для комфортного путешествия в другую страну даже не обязательно знать в совершенстве ее язык.

Вас также могут заинтересовать новости: