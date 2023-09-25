Нередко заведения питания в Италии включают в счета так называемую плату за вход, или же "коперто".

Туристы, желающие насладиться местной кухней в итальянских ресторанах, должны быть готовы к непредвиденным расходам в счетах.

Как рассказал журналист британского издания Express, в частности, нередко заведения питания в Италии включают в счета так называемую плату за вход, или же "коперто". Это фиксированная цена за сервировку стола, которая применяется к каждому человеку в группе посетителей. Обычно составляет 1-3 евро с человека. Таким образом, группа из трех человек должна быть готова заплатить дополнительные 9 евро за столик в ресторане.

Например, по словам автора материала, во время недавней поездки в Палермо в каждом ресторане им подавали хлеб в начале трапезы, и нередко именно для покрытия его стоимости используется плата за вход.

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"Если вы платите за еду наличными, важно предусмотреть в бюджете плату за вход, которая обычно указывается как "coperto" внизу квитанции. В некоторых ресторанах в меню входила плата за вход, но так было не всегда", – пишет журналист.

Подтвердил это и британский эксперт по путешествиям Саймон Колдер: "В стоимость входного билета входят хлеб и оливки. Вы можете не заметить этого мелким шрифтом внизу меню".

При этом отмечается, что плата за вход часто бывает выше в ресторанах в оживленных районах, чем в менее туристических местах.

Как сообщал УНИАН, ранее туристка сделала предупреждение другим путешественникам после того, как ей был выписан крупный штраф за нарушение одного важного закона в Италии: в этой стране всегда необходимо компостировать проездные на транспорт.

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