В Минздраве напомнили правила въезда иностранцев в Украину с "красной" и "зеленой" зон

Гражданин страны из "красной" зоны должен иметь страховой полис, который покроет расходы на лечение COVID-19, и отрицательный ПЦР-тест, в случае отсутствия которого иностранец должен пойти на самоизоляцию или обсервацию.

В Министерстве здравоохранения напомнили правила пересечения границы иностранцами.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил: "Если гражданин другой страны прилетает в Украину из страны, отнесенной к "красной" зоне, то ему требуется самоизоляция или обсервация ... Чтобы прекратить самоизоляцию или обсервацию, он может либо сдать тест ПЦР уже в Украине, или другим способом, если он сдал соответствующий тест за рубежом за 48 часов до того, как пересек границу, и он негативный".

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Степанов уточнил, что такое нововведение позволяет максимально либерализовать правила пересечения границы для иностранцев.

Кроме того, постановление Кабинета министров предусматривает наличие у путешественников страхового полиса, который покроет возможные расходы на лечение COVID-19.

Туристам из стран "зеленой" зоны достаточно иметь только полис медстрахования, отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве обнародовали перечень стран "красной" и "зеленой" зон по показателям распространения COVID-19.

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