В Минздраве обнародовали перечень стран "красной" и "зеленой" зон по показателям распространения COVID-19

С 1 августа в Украине будут использовать европейскую систему разделения стран по двум показателям - прирост новых больных COVID-19 и общий процент больных COVID-19.

В Министерстве здравоохранения обнародовали перечень стран «красной» и «зеленой» зон по показателям распространения COVID-19.

Соответствующий список государств с широким распространением COVID-19 на 31 июля опубликован на сайте Минздрава.

Так, согласно данным Минздрава, соответствующий список формируется по двум показателям: количество больных на 100 тыс. населения и прирост новых больных.

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В перечень стран «красной» зоны, в частности, входят США, Израиль, Бразилия, Черногория, Армения, Казахстан, Молдова, Румыния, Сербия, Швейцария, Канада, Франция, Польша, Германия, Чехия, Кыргызстан, Япония и десятки других стран.

В список государств «зеленой» зоны вошли: Швеция, Португалия, Беларусь, Хорватия, Великобритания, Египет, Италия, Греция, Шри-Ланка, Эстония, Латвия и другие.

Как сообщал УНИАН, 29 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 августа в Украине меняют подход к формированию перечня стран «красной» и «зеленой» зон по показателям распространения коронавируса.

По его словам, ранее принадлежность страны к той или иной зоне определялась по количеству активных больных в той или иной стране, а с 1 августа в Украине будут использовать европейскую систему разделения стран по двум показателям - прирост новых больных COVID-19 и общий процент больных COVID-19.

Страна будут попадать в «красную» зону, если в ней показатель прироста больных COVID-19 за последние 14 дней будет превышать такой показатель в Украине и если процент инфицированных коронавирусом в той или иной стране за последние 14 дней, по сравнению с прошлыми двумя неделями, будет превышать 30%.

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