В Центре общественного здоровья объяснили, как правильно прекратить самоизоляцию даже если тестирование проводилось не в Украине.

В Центре общественного здоровья Минздрава напомнили алгоритм досрочного прекращения самоизоляции после возвращения из новогодних путешествий за границу.

Как сообщается на странице ЦОЗ в Facebook сначала необходимо сделать ПЦР-тест в одной из лабораторий, которая имеет доступ к электронной системе ЦОЗ.

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При этом подчеркивается, что лаборатории, которые не имеют доступа к системе, не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение "Дий вдома".

После этого данные об отрицательном результате лаборатория вносит самостоятельно.

"Любые сведения об отрицательном результате ПЦР-тестирования, направленные на почту, сообщением в соцсетях, предоставленные по телефону и т.д., в работу не принимают. Результат исследования лаборатория должна ввести в электронную базу данных", - пояснили в ЦОЗ.

Уточняется, что номер телефона должен соответствовать номеру, для которого включено приложение "Дій вдома", и должен быть записан в правильном формате.

В то же время допускается и иностранный номер.

За корректность и оперативность внесения данных отвечают лаборатории, осуществляющие тестирование.

Впоследствии данные электронной платформы синхронизируются с сервисом "Дій вдома", это происходит автоматически каждый час и без выходных.

"Центр общественного здоровья не обрабатывает данные в ручном режиме! По всем вопросам ввода или редактирования данных необходимо обращаться в лабораторию, которая выполнила тестирование. По всем вопросам работы "Дій вдома" обращайтесь в Министерство цифровой трансформации, которое является администратором приложения. По вопросам порядка пересечения границы обращайтесь в Государственную пограничную службу Украины", - отметили в ЦОЗ.

За дополнительной информацией украинцы могут обратиться в отдел организации лабораторной работы ЦОЗ по телефону: 044 294 64 99.

В случае, если граждане имеют отрицательный тест ПЦР, выполненный за границей (есть информация на английском или украинском), но пограничники все же заставили установить приложение "Дій вдома", необходимо направить запрос в ЦОЗ по адресу contact@phc.org.ua.

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Автор: Антонина Доломанжи