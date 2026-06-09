Туристы все чаще выбирают ночной образ жизни, и причина не в желании покутить

Экстремальная жара заставляет отдыхающих менять формат отдыха.

Адская летняя жара последних лет заставляет туристов менять свои отпускные привычки – кто-то отказывается от путешествий в летние месяцы, а кто-то переключается на более прохладные направления. Но есть и те, кто не готов отказаться от летнего отпуска в любимых странах Средиземноморья. И, похоже, они нашли выход, как обуздать жару.

Как пишет BBC Travel, по мере того как по всей Европе поднимается температура, путешественники пропускают самые жаркие часы и обнаруживают, что лучшие летние впечатления на континенте приходятся на время после захода солнца.

Путешественник Дейн Максвелл вспоминает, что его поездка в испанскую Севилью чуть не была сорван трехдневной жарой. Но спасти ситуацию удалось мудрым решением, которое в итоге определило всю поездку: "Мы переключились на местный ритм".

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Он поясняет, что это означало спать до 11:00 и лениво завтракать до 13:00, работать в помещении в пик жары и ужинать после 20:00, прежде чем отправиться изучать город с полуночи до 02:00.

"Улицы были полны, но неторопливы. Фасад собора был освещен и почти пуст от туристов. Местные тапас-бары были в самом разгаре", – вспоминает он.

С тех пор Максвелл и его друзья стали фанатами ночного туризма, ведь традиционный европейский летний отдых стал не только некомфортным, но и потенциально опасным для здоровья.

"Мы наблюдаем реальный сдвиг в сторону ночного туризма, поскольку путешественники стремятся вернуть себе отдых после полуденной жары и избежать дневных толп. Традиционное время для осмотра достопримечательностей с 10:00 до 16:00 уступает место наблюдению за звездами, ночным рынкам и экскурсиям при лунном свете", – отмечает управляющий директор туристического агентства InteleTravel в Великобритании и Ирландии Триша Хэндли-Хьюз.

Как и местные жители, опытные путешественники летом остаются дома в самые жаркие часы дня и выходят на улицу после наступления темноты для ночных развлечений, от организованных ночных прогулок по городу до ужинов до полуночи. При этом они еще и избегают чрезмерного туризма.

Тем временем, некоторые популярные европейские города уже пытаются адаптироваться под новые предпочтения туристов. Вышеупомянутая Севилья, где средняя летняя температура составляет 36°C, является одним из ярких примеров стремления сделать летние месяцы более комфортными как для жителей, так и для туристов.

Например, с мая до осени по всей территории исторического центра города раскинулись тенистые навесы, а к 2039 году там планируется высадить около 100 тысяч деревьев. В 2022 году город запустил проект CartujaQanat, который использует сеть подземных каналов, тенистые общественные пространства и распыление воды для охлаждения открытых общественных мест до 10°C.

Однако пока город занимается проектированием новой системы охлаждения, местные жители знают, что лучшее противоядие от жары существует уже много поколений: сиеста.

"Сиеста нужна не только для отдыха, но и для того, чтобы избежать жары. В 16:00 температура может достигать 40°C, и это действительно не лучшее время для прогулок на улице", – делится опытом Саида Сегура из мэрии Севильи, прожившая в городе 30 лет.

По ее словам, лето там никогда не было прохладным, но это не значит, что город замирает: "Все по-прежнему происходит, просто немного позже".

Тем временем, Бекки Ренделл, переехавшая в Севилью из Великобритании шесть лет назад, обожает местные ночные пикники, которые регулярно устраиваются жителями и гостями города вдоль берегов реки Гвадалквивир после 20:00.

По словам австралийской путешественницы Тамары Ричардсон, прохладные часы нравятся людям всех возрастов.

"Вы увидите детей, играющих в парке, в то время как взрослые пьют пиво далеко за 23:00. Город по-прежнему кажется живым и безопасным, даже в полночь в будний день", – отмечает она.

Другие европейские города следуют примеру Севильи. Например, в итальянской столице Риме, где в июле регулярно бывает 35°C, в прошлом году мэр Роберто Гуальтьери объявил о планах посадить 800 тысяч деревьев для борьбы с изменением климата.

В свою очередь Тамара Ричардсон вспоминает, что адская жара застала ее с друзьями врасплох в Риме в июле 2025 года. Поняв, что гулять по городу днем невозможно, они быстро скорректировали свои планы – осматривали памятники рано утром, возвращалась в отель, чтобы отдохнуть или поработать, а затем снова отправлялась на прогулку около 19:00.

Однажды вечером они купили билеты на оперу Моцарта "Дон Джованни" в Римском оперном театре, где летом ежегодно проходят пышные представления под открытым небом, начинающиеся в 21:00.

"Нет ничего лучше, чем сидеть ночью на Римском форуме и слушать Моцарта. Атмосфера была идеальной, не было очередей и ожидания на солнце, прохладная погода позволила нам насладиться городом и культурой", – споминает путешественница.

В свою очередь жительница Рима Лиза Заккья поясняет, что город уже давно имеет "хореографически выстроенные" отношения с летней жарой.

"Римляне, по сути, делят день на две части: раннее утро до 11:00, затем город замедляется на рипосо, римский аналог сиесты. Затем римляне выходят на улицы на закате", – поясняет она, добавляя, что в летние месяцы в городе проводится очень много культурных мероприятий после 19:00, достопримечательности открыты дольше, а также позже открываются заведения питания и магазины, нередко работающие до 02:00.

Аналогичная ситуация наблюдается и в столицы Греции Афинах, где знаменитый Акрополь летом закрывается с 12:00 до 17:00, но и работает до 20:00 – к этому времени толпы редеют, а здания освещаются золотистым светом от садящегося солнца.

"Летом с 22:00 до 23:00 Афины предстают во всей красе. Из баров и кафе доносится музыка. Рестораны полны. Город словно оживает", – объясняет местный житель Ставрос Капниас, добавляя, что невыносимо жаркие летние дни также влияют на ночную жизнь Афин, которая традиционно начинается в то время, когда в других городах люди ложатся спать.

По мере того как лето становится все жарче, путешественники, которые принимают местный распорядок дня, а не борются с ним, не только сохраняют прохладу, но и воспринимают место назначения совершенно по-другому.

"Турист, который настаивает на прогулке с 10:00 до 18:00 при температуре 44°C, проведет ужасную поездку. Путешественник, который подстраивается под ритм местной ночной жизни, открывает для себя город, в котором на самом деле живут местные жители", – подытожил Максвелл.

Прохладные альтернативы для отдыха летом 2026

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты крупнейшего в мире издательства о путешествиях Lonely Planet составили список из 13 лучших секретных мест для летнего отдыха в Европе, где не так жарко и меньше людей.

В свою очередь британская журналистка Тамара Дэвисон, живущая в Египте, дала туристам несколько полезных советов, как справиться адской летней жарой.

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