Граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью.

Штаб гражданской защиты Хорватии ужесточил требования для въезда иностранцев, в том числе и украинцев, из стран, где распространяется новый заразный штамм коронавируса.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Хорватии.

С 14 по 31 января, лица, в том числе и граждане Украины, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов), а также им будет назначена 14-дневная самоизоляция.

Самоизоляцию можно уменьшить до 7 дней при условии сдачи дополнительного ПЦР-теста за собственные деньги на территории Хорватии (после 7 дней самоизоляции) и если тест будет отрицательный.

Граждане Украины, которые планируют въезжать в Хорватию для волонтерства на территориях, пострадавших от недавнего землетрясения, имеют право въехать без отрицательного результата ПЦР-теста при условии наличия предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

Граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью.

Лица, следующие Хорватией транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

Читайте такжеДля полетов в США теперь нужно будет сдавать тест на COVID-19

Кто может въезжать в Хорватию

Граждане Украины, постоянно проживающие в Украине, имеют право въезжать в Хорватию на исключительных основаниях:

медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за престарелыми;

пограничники;

работники транспортной отрасли;

дипломаты, сотрудники международных организаций, военные, работники полиции, работники в гуманитарной сфере и лица гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей;

лица, путешествующие транзитом;

лица, путешествующие с целью обучения;

моряки;

лица, путешествующие по неотложным личным/семейным причинам (похороны родственника, прием у врача), деловым причинам (наличие приглашения от принимающей стороны) или имеют другие экономические интересы.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Олег Давыгора