Штаб гражданской защиты Хорватии ужесточил требования для въезда иностранцев, в том числе и украинцев, из стран, где распространяется новый заразный штамм коронавируса.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Хорватии.
С 14 по 31 января, лица, в том числе и граждане Украины, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов), а также им будет назначена 14-дневная самоизоляция.
Самоизоляцию можно уменьшить до 7 дней при условии сдачи дополнительного ПЦР-теста за собственные деньги на территории Хорватии (после 7 дней самоизоляции) и если тест будет отрицательный.
Граждане Украины, которые планируют въезжать в Хорватию для волонтерства на территориях, пострадавших от недавнего землетрясения, имеют право въехать без отрицательного результата ПЦР-теста при условии наличия предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.
Граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью.
Лица, следующие Хорватией транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.
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Кто может въезжать в Хорватию
Граждане Украины, постоянно проживающие в Украине, имеют право въезжать в Хорватию на исключительных основаниях:
- медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за престарелыми;
- пограничники;
- работники транспортной отрасли;
- дипломаты, сотрудники международных организаций, военные, работники полиции, работники в гуманитарной сфере и лица гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей;
- лица, путешествующие транзитом;
- лица, путешествующие с целью обучения;
- моряки;
- лица, путешествующие по неотложным личным/семейным причинам (похороны родственника, прием у врача), деловым причинам (наличие приглашения от принимающей стороны) или имеют другие экономические интересы.
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