Не Италия и не Франция: где находится один из самых недооцененных городов Европы

Огромный водопад разделяет город на две части, что само по себе является захватывающим зрелищем, но на самом деле здесь почти нет толп туристов.

В Европе есть много популярных туристических направлений, однако некоторые удивительные места до сих пор остаются без внимания большинства путешественников.

Одним из таких городов является Яйце в Боснии и Герцеговине, который многие туристы считают настоящей скрытой жемчужиной региона, пишет Meglepetes. Отмечается, что главной особенностью города является уникальный водопад Плива высотой около 22 м, расположенный прямо в его центре. Река Плива впадает в реку Врбас, образуя впечатляющий каскад буквально среди жилых кварталов и исторической застройки.

Туристы часто сравнивают это место с миниатюрной версией Ниагарского водопада, однако отмечают гораздо более спокойную и сказочную атмосферу. Полюбоваться водопадом можно с нескольких смотровых площадок, многие из которых доступны даже бесплатно.

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Еще одной визитной карточкой Яйце считаются Пливские озера, расположенные всего в нескольких минутах езды от города. Здесь путешественников ждут сосновые леса, живописные берега и знаменитые старинные водяные мельницы, которые стали одной из визитных карточек Боснии и Герцеговины.

По данным туристического издания Drive, многовековые мельницы между Большим и Малым Пливским озером создают атмосферу настоящей сказки. Гости могут прогуляться вдоль воды, покататься на каяках, устроить пикник или посетить романтический "Мост любви", на котором традиционно оставляют замки влюбленные пары.

Помимо природных достопримечательностей, Яйце привлекает богатым историческим наследием. Над городом возвышается средневековая крепость с панорамными видами на окрестности, а среди других интересных объектов – катакомбы и высеченная в скале церковь XV века. Также туристы могут прогуляться по старинным улочкам и увидеть памятники османской эпохи.

Путешественников приятно удивляют и местные цены. Босния и Герцеговина остается одним из самых доступных туристических направлений Европы. Стоимость проживания в хостеле начинается от 4–10 евро за ночь, а номер в небольшом отеле или апартаменты можно найти за 40–80 евро. Обед в местном ресторане обойдется примерно в 5–15 евро на человека.

Особенно впечатляющим Яйце становится вечером, когда водопад подсвечивается и приобретает совершенно иной вид. При этом большинство достопримечательностей находятся в пешей доступности, а многие живописные места даже в высокий сезон остаются относительно немноголюдными.

Именно сочетание природной красоты, богатой истории и доступных цен делает Яйце одним из самых недооцененных городов Европы для путешествий.

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