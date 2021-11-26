Телеведущий отправится на поиски тайн карпатских мольфаров и побывает на празднике Ивана Купала с вековыми традициями.

В воскресенье, 28 ноября, на 1+1 выйдет новый выпуск "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в котором телеведущий отправится в самые отдаленные уголки Карпатских гор и встретится с мольфарами.

Читайте такжеВ новом выпуске "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым" ведущий прыгнул с высоты 120 метров (фото, видео)Карпатские горы издавна славятся особой энергетической силой, именно поэтому большинство украинских мольфаров живут именно здесь. Телеведущий с командой побывает в Музее магии и познакомится с хранителями магических атрибутов. Дмитрий узнает, как и для чего люди, которые называют себя самыми могущественными колдунами Карпат используют молнии, громовой чепелик, мольфу и другие предметы. Зрители увидят, чем пользовался самый известный мольфар Украины - Михаил Нечай, который известен тем, что в 2005 году предсказал побег Януковича, приход болезни из Китая и в 1989 году на глазах всех разогнал облака во время фестиваля "Червона рута".

В выпуске телезрители узнают, какие ритуалы карпатские мольфары проводят с помощью малейшего музыкального инструмента – дрымбы.

Дмитрий Комаров побывает на праздновании Ивана Купала высоко в горах и встретит этот день по традициям, которым сотни лет, и которые невозможно увидеть в других украинских городах. Этот праздник издавна считался одним из самых мистических событий года. Зрители познакомятся со знахаркой Анной, которая до сих пор сохранила тайные знания предков и утверждает, что ведет борьбу с темными силами, а еще рассказывает, что ее дед нашел цвет папоротника.

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Автор: Ольга Робейко