В Одесской области телеведущий поймает опасного ската-хвостокола и покажет, где в Украине делают эксклюзивное вино, продающееся только в 4-х "мишленовских" ресторанах в Париже.

В новом выпуске "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", который выйдет 14 ноября в 17:30 на телеканале 1+1, телеведущий продолжит открывать неизведанные уголки Одесской области и покажет, какие опасные создания можно поймать в глубинах Черного Моря.

Одесса – город юмора и веселья, а главное – город особой колоритной атмосферы. Шикарная архитектура, колоритные дворики и, конечно, море. В новом выпуске проекта Дмитрий Комаров покажет необычный драйвовый способ отдыха, доступный для туристов – экстремальную рыбалку.

Вместе с командой профессиональных рыболовов, телеведущий покажет особенности этого вида отдыха и лично продемонстрирует, почему незабываемые эмоции после него гарантированы, говорится в анонсе от 1+1.

"У нас уникальная возможность убедиться в том, что в Украине водятся скаты-хвостоколы. Это очень опасное живое существо, ведь у его хвоста – яд. Если он ударит человека хвостом, то в некоторых случаях это может стоить даже жизни", – рассказал Комаров.

Читайте также"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим": телеведущий перекусил беляшом в вагоне премиум-класса (видео)Интересно, что топ-5 самых опасных существ, которые водятся в Черном море – это скат, черноморская скорпена, звездочет, морской черт и морской дракон. И поймать их может каждый, даже не желая этого. В выпуске профессиональные рыболовы поделятся практическими советами, как правильно себя вести, если вы наткнулись на кого-то из них, чтобы не пострадал ни человек, ни морское существо.

"Морской дракон – это такая маленькая рыба – с черной короной на голове, а по болевым ощущениям – это как скат и скорпена вместе взятые. Я видел мужчину на пирсе, поймавшего морского дракона, взял в руки, потому что подумал, что бычок, а через 40 минут рука распухла до локтя и его срочно отвезли в больницу", – рассказывает профессиональный рыболов с опытом Александр Слюсарь.

Во второй части выпуска Дмитрий Комаров отправится в виноградную мекку Одесской области – поселок Шабо. Телеведущий-путешественник покажет зрителям закулисье винного производства в Украине и продемонстрирует, как рождается элитное вино, которое продается только в четырех ресторанах со звездой Мишлен в Париже.

"Наша миссия показать, насколько богаты и плодородны украинские земли, и что Украина уже сейчас делает истинно великие вина, которые высоко оценивают во всем мире", – рассказывает Героргий Иукуридзе потомок династии виноделов, занимающихся производством вина в Одесской области.

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Автор: Марина Григоренко