МАУ 26 апреля осуществит спецрейс из США в Киев для эвакуации украинцев в связи с пандемией

В стоимость билета включена оплата за двухнедельную обсервацию с питанием.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) 26 апреля осуществит специальный рейс из Майами (США) в Киев для эвакуации украинцев в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в США.

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«Информируем о проведении авиакомпанией «Международные авиалинии Украины» специального коммерческого рейса по маршруту Майами-Киев 26 апреля. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании «МАУ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в стоимость билета включена оплата за двухнедельную обсервацию с питанием.

«Кроме этого, обращаем ваше внимание, что при приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину. Ссылка на форму о проведении обсервации будет доступна при приобретении авиабилета», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, МАУ с момента объявления карантина вернула в Украину более 17 тысяч украинцев из-за рубежа.